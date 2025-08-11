Kareena Kapoor के आइटम सॉन्ग्स ने बॉलीवुड की सभी हसीनाओं को दी मात, ऑनस्क्रीन डांस से बिखेरती है हॉटनेस का जलवा
करीना कपूर बॉलीवुड इंडस्ट्री की काफी फेमस एक्ट्रेस में से एक है,वो अपनी एक्टिंग के साथ -साथ एनर्जेटिक आइटम सोंग्स के लिए भी जानी जाती है। उनका डांस और स्क्रीन प्रेजेंस उनके हर एक सॉन्ग को काफी ज्यादा सुपरहिट बना देता है करीना अपनी हर एक स्टाइल में अपने फैंस का दिल जीत लेती है।
फेविकोल से (Kareena Kapoor in Fevicol Se)
करीना कपूर ने फिल्म 'दबंग 2' में आइटम सॉन्ग फेविकोल से में अपनी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस से सभी को हैरान कर दिया था। इस गाने के लिरिक्स काफी ज्यादा सुपरहिट साबित हुए और करीना के डांस में उसमें चार चांद लगा दिए।
छलिया (Kareena Kapoor in Chhaliya)
करीना कपूर ने फिल्म 'टशन' के गाने छलिया छलिया में भी अपनी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस दिखाई गाने में उनके हॉट लुक्स और ग्रेसफुल डांस मूव्स ने इस सॉन्ग को काफी ज्यादा फेमस बना दिया।
हलकट जवानी (Kareena Kapoor in Halkat Jawani)
यह गाना फिल्म 'हीरोइन' का हैं, इसमें करीना कपूर काफी ज्यादा बोल्ड और ग्लैमरस लुक में नजर आ रही हैं। इस गाने में करीना की हॉट मूव्स और उनके एक्सप्रेशन ने फैंस को उनका दीवाना बना दिया।
दिल मेरा मुफ्त का (Kareena Kapoor in Dil mera muft ka)
यह सॉन्ग फिल्म 'एजेंट विनोद' का है इसमें दिल मेरा मुफ्त का एक आइटम नंबर पेश किया है जिसमें उनके एनर्जेटिक मूव्स और उनका कॉस्ट्यूम इस आइटम नंबर को खास बना रहा है।
बेबो (Kareena Kapoor in Bebo)
करीना कपूर की सबसे हिट आइटम नंबर्स में से एक यह गाना है इसमें वो का काफी मस्ती भरे अंदाज और मॉडर्न लुक में नजर आ रही हैं। उनके स्टाइलिश मूव्स इस गाने में चार चाँद लगा रहे हैं।
छम्मक छल्लो (Kareena Kapoor in Chammak Challo)
छम्मक छल्लो गाना फिल्म 'रावण' का है, यह एक सुपरहिट आइटम सॉन्ग माना जाता है इसमें करीना की कातिलाना अदाएं और उनकी सेक्सी डांस मूव्स ने फैंस का दिल जीत लिया हैं। इस गाने में करीना ने लाल रंग की खूबसूरत और स्टाइलिश साड़ी पहन रखी है।
