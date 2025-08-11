  • Home>
  • Gallery»
  • Kareena Kapoor के आइटम सॉन्ग्स ने बॉलीवुड की सभी हसीनाओं को दी मात, ऑनस्क्रीन डांस से बिखेरती है हॉटनेस का जलवा

Kareena Kapoor के आइटम सॉन्ग्स ने बॉलीवुड की सभी हसीनाओं को दी मात, ऑनस्क्रीन डांस से बिखेरती है हॉटनेस का जलवा

करीना कपूर बॉलीवुड इंडस्ट्री की काफी फेमस एक्ट्रेस में से एक है,वो अपनी एक्टिंग के साथ -साथ एनर्जेटिक आइटम सोंग्स के लिए भी जानी जाती है। उनका डांस और स्क्रीन प्रेजेंस उनके हर एक सॉन्ग को काफी ज्यादा सुपरहिट बना देता है करीना अपनी हर एक स्टाइल में अपने फैंस का दिल जीत लेती है।

By: Anuradha Kashyap Last Updated: August 11, 2025 15:28:11 IST
Follow us on
Google News
Kareena Kapoor in Fevicol Se - Photo Gallery
1/7

फेविकोल से (Kareena Kapoor in Fevicol Se)

करीना कपूर ने फिल्म 'दबंग 2' में आइटम सॉन्ग फेविकोल से में अपनी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस से सभी को हैरान कर दिया था। इस गाने के लिरिक्स काफी ज्यादा सुपरहिट साबित हुए और करीना के डांस में उसमें चार चांद लगा दिए।

Kareena Kapoor in Chhaliya - Photo Gallery
2/7

छलिया (Kareena Kapoor in Chhaliya)

करीना कपूर ने फिल्म 'टशन' के गाने छलिया छलिया में भी अपनी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस दिखाई गाने में उनके हॉट लुक्स और ग्रेसफुल डांस मूव्स ने इस सॉन्ग को काफी ज्यादा फेमस बना दिया।

Kareena Kapoor in Halkat Jawani - Photo Gallery
3/7

हलकट जवानी (Kareena Kapoor in Halkat Jawani)

यह गाना फिल्म 'हीरोइन' का हैं, इसमें करीना कपूर काफी ज्यादा बोल्ड और ग्लैमरस लुक में नजर आ रही हैं। इस गाने में करीना की हॉट मूव्स और उनके एक्सप्रेशन ने फैंस को उनका दीवाना बना दिया।

Kareena Kapoor in Dil mera muft ka - Photo Gallery
4/7

दिल मेरा मुफ्त का (Kareena Kapoor in Dil mera muft ka)

यह सॉन्ग फिल्म 'एजेंट विनोद' का है इसमें दिल मेरा मुफ्त का एक आइटम नंबर पेश किया है जिसमें उनके एनर्जेटिक मूव्स और उनका कॉस्ट्यूम इस आइटम नंबर को खास बना रहा है।

Kareena Kapoor के आइटम सॉन्ग्स ने बॉलीवुड की सभी हसीनाओं को दी मात, ऑनस्क्रीन डांस से बिखेरती है हॉटनेस का जलवा - Photo Gallery
5/7

बेबो (Kareena Kapoor in Bebo)

करीना कपूर की सबसे हिट आइटम नंबर्स में से एक यह गाना है इसमें वो का काफी मस्ती भरे अंदाज और मॉडर्न लुक में नजर आ रही हैं। उनके स्टाइलिश मूव्स इस गाने में चार चाँद लगा रहे हैं।

Kareena Kapoor in Chammak Challo - Photo Gallery
6/7

छम्मक छल्लो (Kareena Kapoor in Chammak Challo)

छम्मक छल्लो गाना फिल्म 'रावण' का है, यह एक सुपरहिट आइटम सॉन्ग माना जाता है इसमें करीना की कातिलाना अदाएं और उनकी सेक्सी डांस मूव्स ने फैंस का दिल जीत लिया हैं। इस गाने में करीना ने लाल रंग की खूबसूरत और स्टाइलिश साड़ी पहन रखी है।

Kareena Kapoor के आइटम सॉन्ग्स ने बॉलीवुड की सभी हसीनाओं को दी मात, ऑनस्क्रीन डांस से बिखेरती है हॉटनेस का जलवा - Photo Gallery
7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Kareena Kapoor के आइटम सॉन्ग्स ने बॉलीवुड की सभी हसीनाओं को दी मात, ऑनस्क्रीन डांस से बिखेरती है हॉटनेस का जलवा - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Kareena Kapoor के आइटम सॉन्ग्स ने बॉलीवुड की सभी हसीनाओं को दी मात, ऑनस्क्रीन डांस से बिखेरती है हॉटनेस का जलवा - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kareena Kapoor के आइटम सॉन्ग्स ने बॉलीवुड की सभी हसीनाओं को दी मात, ऑनस्क्रीन डांस से बिखेरती है हॉटनेस का जलवा - Photo Gallery
Kareena Kapoor के आइटम सॉन्ग्स ने बॉलीवुड की सभी हसीनाओं को दी मात, ऑनस्क्रीन डांस से बिखेरती है हॉटनेस का जलवा - Photo Gallery
Kareena Kapoor के आइटम सॉन्ग्स ने बॉलीवुड की सभी हसीनाओं को दी मात, ऑनस्क्रीन डांस से बिखेरती है हॉटनेस का जलवा - Photo Gallery
Kareena Kapoor के आइटम सॉन्ग्स ने बॉलीवुड की सभी हसीनाओं को दी मात, ऑनस्क्रीन डांस से बिखेरती है हॉटनेस का जलवा - Photo Gallery
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?