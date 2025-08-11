Kareena Kapoor के आइटम सॉन्ग्स ने बॉलीवुड की सभी हसीनाओं को दी मात, ऑनस्क्रीन डांस से बिखेरती है हॉटनेस का जलवा

करीना कपूर बॉलीवुड इंडस्ट्री की काफी फेमस एक्ट्रेस में से एक है,वो अपनी एक्टिंग के साथ -साथ एनर्जेटिक आइटम सोंग्स के लिए भी जानी जाती है। उनका डांस और स्क्रीन प्रेजेंस उनके हर एक सॉन्ग को काफी ज्यादा सुपरहिट बना देता है करीना अपनी हर एक स्टाइल में अपने फैंस का दिल जीत लेती है।