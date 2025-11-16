  • Home>
  • OTT This Week: जॉली LLB 3 से लेकर जुरासिक वर्ल्ड तक, इस हफ्ते नहीं होंगे बोर; ओटीटी पर आईं 9 नई फिल्में और वेब सीरीज

New Movies and Web Series on OTT: ओटीटी पर इस हफ्ते इक्का-दुक्का नहीं, बल्कि 9 फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हुई हैं. इस हफ्ते रिलीज होने वालीं फिल्मों और शोज की लिस्ट में अक्षय कुमार स्टारर जॉली एलएलबी 3 से लेकर जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ भी शामिल है.


By: Prachi Tandon | Published: November 16, 2025 2:30:02 PM IST

1/10

ओटीटी पर नई फिल्में और वेब सीरीज

ओटीटी पर कुछ नया देखने के लिए खोज रहे हैं, तो इस हफ्ते बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड की कई नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हुई हैं. यहां स्लाइड्स में आप इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्मों और सीरीज की लिस्ट देख सकते हैं.

2/10

डाइनामाइट किस

कोरियन रोम-कॉम डाइनामाइट किस एक कपल की कहानी है. इसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

3/10

जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ

जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन (2022) का सीक्वल फाइनली ओटीटी पर रिलीज कर दिया गया है. जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया गया है.

4/10

Had I Not Seen the Sun (Part 1)

सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर चाइनीज ड्रामा ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है. इस ड्रामा की कहानी एक सीरियल किलर के इर्द-गिर्द घूमती नजर आती है.

5/10

Mrs Playmen

एक मैग्जीन की एडिटर के इर्द-गिर्द घूमती यह सीरीज आपको बिंज-वॉच करने पर मजबूर कर देगी. यह सीरीज भी नेटफ्लिक्स पर मौजूद है.

6/10

Palm Royale Season 2

पाल्म रोयल का नया सीजन ओटीटी पर आ गया है. नए सीजन की कहानी मैक्सीन और सिम्नस के स्ट्रगल से शुरू होती है. इस सीरीज को एप्पल टीवी प्लस पर देखा जा सकता है.

7/10

जॉली एलएलबी 3

अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर कॉमेडी कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर आ गई है. इस फिल्म को नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया गया है.

8/10

Tee Yai: Born To Be Bad

इस क्राइम सीरीज की कहानी 1980 में ले जाती है और एक ऐसे गिरोह के बारे में बताती है जिसे पकड़ने के लिए खूब मशक्कत लगती है. यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर मौजूद है.

9/10

दिल्ली क्राइम सीजन 3

रियल लाइफ केस पर बेस्ड शेफाली शाह स्टारर दिल्ली क्राइम का सीजन 3 भी ओटीटी पर आ गया है. इस बार शेफाली के साथ हुमा कुरैशी की एक्टिंग भी देखने लायक है. सीरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.

10/10

Last Samurai Standing

एक्शन पैक्ड हिस्ट्री ड्रामा की कहानी 19वीं सदी में ले जाती है और थ्रिलर एक्सपीरियंस देती है. इस ड्रामा को नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है.

