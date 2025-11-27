OTT This Week: जाह्नवी कपूर की फिल्म से लेकर ‘रक्तबीज 2’ तक, इस शुक्रवार ओटीटी पर रिलीज होंगी 8 धाकड़ मूवीज और वेब सीरीज
New Movies and Web Series on OTT: 28 नवंबर को एक नहीं, बल्कि कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं. इस शुक्रवार को रिलीज होने वाली फिल्मों और सीरीज में जाह्नवी कपूर की फिल्म से लेकर रक्तबीज 2 सीरीज शामिल हैं.
इस हफ्ते ओटीटी पर 8 नई फिल्में और सीरीज होंगी रिलीज
ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस शुक्रवार को कई धाकड़ फिल्में और वेब सीरीज धूम मचाने के लिए आ रही हैं. नेटफ्लिक्स से लेकर जियो हॉटस्टार और प्राइम वीडियो पर हिंदी फिल्मों से लेकर हॉलीवुड की वेब सीरीज 28 नवंबर को रिलीज हो रही हैं.
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी
जाह्नवी कपूर और वरुण धवन की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी सिनेमाघरों के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 27 नवंबर को स्ट्रीम होगी.
कांतारा चैप्टर 1
ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 सिनेमाघरों में 800 करोड़ से ज्यादा की कमाई के बाद अब हिंदी में ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है. फिल्म 27 नवंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी.
स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1
हॉरर ड्रामा सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के वॉल्यूम 1 में 4 एपिसोड नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो गए हैं. इस सीरीज का फैंस को लंबे समय से इंतजार था.
रक्तबीज 2
सस्पेंस-थ्रिलर वेब रक्तबीज का दूसरा सीजन भी ओटीटी पर दस्तक देने जा रहा है. रक्तबीज 2 ओटीटी प्लेटफॉर्म जी 5 पर 28 नवंबर को रिलीज किया जाएगा.
रेगाई
क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज रेगाई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म जी 5 पर 28 नवंबर रिलीज होने जा रही है. इस सीरीज के एक-एक सीन में जमकर एक्शन देखने को मिलने वाला है.
प्रिमिटिव वॉर
साइंस और हॉरर फिक्शन में दिलचस्पी है तो यह सीरीज अच्छा वीकेंड ऑप्शन हो सकता है. 28 नवंबर से प्रिमिटिव वॉर प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी.
जिंगल बेल हाइस्ट
हॉलीवुड की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिंगल बेल हाइस्ट ओटीटी पर स्ट्रीम हो गई है. यह फिल्म माइकल फिमोग्नारी के डायरेक्शन में बनी है और 26 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई है.
आर्यन
एक्टर विष्णु विशाल की फिल्म आर्यन ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 28 नवंबर को रिलीज होगी. तमिल फिल्म में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा.