Latest OTT Release: जाह्नवी कपूर की फिल्म से लेकर अक्षय कुमार के शो तक, इस हफ्ते ओटीटी पर आ रहीं धांसू फिल्में-सीरीज

New Movies and Web Series: दिवाली के बाद भी बोर नहीं होंगे, क्योंकि इस हफ्ते कई नई फिल्में और वेब सीरीज ओटीटी पर रिलीज होने जा रही हैं. 21 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच जाह्नवी कपूर की फिल्म से लेकर अक्षय कुमार का शो ओटीटी पर आएगा.

By: Prachi Tandon | Published: October 21, 2025 7:22:23 PM IST

21 से 26 अक्टूबर तक OTT पर रिलीज होने वाली फिल्में-वेब सीरीज

ओटीटी पर हर हफ्ते कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होती हैं. इस हफ्ते यानी 21 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025 तक, कई फिल्में और वेब सीरीज भी ओटीटी पर धमाल मचाने के लिए आ रही हैं. दिवाली के बाद वाले हफ्ते में रिलीज होने वाली फिल्मों और वेब सीरीज की लिस्ट में हॉलीवुड, बॉलीवुड और साउथ की फिल्में-सीरीज शामिल हैं.

लोका चैप्टर 1

कल्याणी प्रियदर्शन की फिल्म लोका चैप्टर 2 सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर रिलीज हो गई है. यह फिल्म 20 अक्टूबर से जियो हॉटस्टार पर देखी जा सकती है.

पिच टू गेट रिच

अक्षय कुमार, करण जौहर, मनीष मल्होत्रा और मलाइका अरोड़ा का सेलिब्रिटी इनवेस्टमेंट शो 20 अक्टूबर से जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकता है.

Lazarus

यह एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है, जिसमें एक शख्स की कहानी है जो अपने पिता की सुसाइड के बाद पुराने मर्डर केस खंगालता नजर आता है. यह सीरीज 22 अक्टूबर से अमेजन प्राइम वीडियो पर देखी जा सकती है.

मॉब वॉर

यह तीन पार्ट की क्राइम डॉक्यू सीरीज है, जो 1990 में एक्टिव माफिया पर बेस्ड है. यह डॉक्यू सीरीज 22 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.

द मॉन्सटर ऑफ फ्लोरेंस

चार पार्ट की इटालियन क्राइम ड्रामा की कहानी डबल मर्डर केस पर बेस्ड है. यह शो आपको आखिरी तक स्क्रीन से चिपके रहने पर मजबूर कर देगा. यह शो भी 22 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.

परम सुंदरी

जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म परम सुंदरी भी ओटीटी पर 24 अक्टूबर से स्ट्रीम होने जारही है. इस फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.

Shakthi Thirumagan

यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे 24 अक्टूबर से जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकता है.

ओजी

पवन कल्याण की फिल्म ओजी सिनेमाघरों में बवाल काटने के बाद ओटीटी पर 23 अक्टूबर को स्ट्रीम होने जा रही है. फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकेगी.

