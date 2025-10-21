Latest OTT Release: जाह्नवी कपूर की फिल्म से लेकर अक्षय कुमार के शो तक, इस हफ्ते ओटीटी पर आ रहीं धांसू फिल्में-सीरीज

21 से 26 अक्टूबर तक OTT पर रिलीज होने वाली फिल्में-वेब सीरीज

ओटीटी पर हर हफ्ते कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होती हैं. इस हफ्ते यानी 21 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025 तक, कई फिल्में और वेब सीरीज भी ओटीटी पर धमाल मचाने के लिए आ रही हैं. दिवाली के बाद वाले हफ्ते में रिलीज होने वाली फिल्मों और वेब सीरीज की लिस्ट में हॉलीवुड, बॉलीवुड और साउथ की फिल्में-सीरीज शामिल हैं.