जालंधर में इंसानियत हुई शर्मसार, दोस्त का पिता निकला हैवान, नाबालिग के साथ किया घिनौना काम

Punjab Crime News: पंजाब के जालंधर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पारस कॉलोनी में 14 साल की नाबालिग युवती की दोस्त का पिता ही हैवान बन गया. पहले तो आरोपी ने उसके साथ रेप किया और फिर युवती को मौत के घाट उतार दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस को जांच के दौरान पड़ोसी के घर के बाथरूम में शव पड़ा हुआ मिला था. आरोपी, जो एक स्कूल बस ड्राइवर है और दो बेटियों का पिता है. फिलहाल, इस मामले में ASI मंगत राम को सस्पेंड कर दिया गया. 


By: DARSHNA DEEP | Published: November 28, 2025 3:34:17 PM IST

Identification of the victim - Photo Gallery
1/8

पीड़िता की पहचान

पंजाब के जालंधर की पारस कॉलोनी में एक 14 साल की नाबालिग लड़की का शव पड़ोसी के घर के बाथरूम में पाया गया. नाबालिग के साथ पहले तो रेप किया गया और फिर बाद में उसे मौत के घाट उतार दिया गया.

Arrest of accused - Photo Gallery
2/8

आरोपी की गिरफ्तारी

पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल शुरू करने के बाद 45 साल के पड़ोसी हरमिंदर सिंह को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है. आरोपी को गुस्साए स्थानीय लोगों की भीड़ से बचाकर पुलिस थाने ले जाया गया है.

Details of the accused - Photo Gallery
3/8

आरोपी का विवरण

आरोपी पीड़िता की दोस्त का पिता है और वह पेशे से स्कूल बस ड्राइवर है और इतना ही नहीं दो बेटियों का पिता भी है.

Time of event - Photo Gallery
4/8

घटना का समय

यह दिल दहलाने वाली वारदात तब हुई जब शाम के समय लड़की अपनी दोस्त के घर खेलने गई थी, इस बात से अनजान कि उसकी दोस्त अपने घर पर नहीं है.

Cases registered on accused - Photo Gallery
5/8

आरोपी पर दर्ज मामले

बस्ती बावा खेल पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

Public Outrage - Photo Gallery
6/8

सार्वजनिक आक्रोश

इस घिनौनी घटना को लेकर आस-पास के लोगों में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है. गुस्साए लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जल्द ही मांग की है.

Police Negligence - Photo Gallery
7/8

पुलिस की लापरवाही

तो वहीं, लोगों ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस की शुरूआती जांच में वे घर से शव नहीं ढूंढ पाए, जबकि उन्हें शव घर में होने का शक भी जताया गया था.

ASI Suspended - Photo Gallery
8/8

ASI को किया गया निलंबित

शुरूआती जांच टीम के इंचार्ज, लेदर कॉम्प्लेक्स पुलिस चौकी के ASI मंगत राम को ड्यूटी में लापरवाही के लिए जालंधर पुलिस ने सस्पेंड कर दिया है.

