जालंधर में इंसानियत हुई शर्मसार, दोस्त का पिता निकला हैवान, नाबालिग के साथ किया घिनौना काम

Punjab Crime News: पंजाब के जालंधर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पारस कॉलोनी में 14 साल की नाबालिग युवती की दोस्त का पिता ही हैवान बन गया. पहले तो आरोपी ने उसके साथ रेप किया और फिर युवती को मौत के घाट उतार दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस को जांच के दौरान पड़ोसी के घर के बाथरूम में शव पड़ा हुआ मिला था. आरोपी, जो एक स्कूल बस ड्राइवर है और दो बेटियों का पिता है. फिलहाल, इस मामले में ASI मंगत राम को सस्पेंड कर दिया गया.