iPhone 17 vs iPhone 16: नए फीचर्स का धमाका, क्या अपग्रेड करना सही रहेगा?

इसमें कोई शक नहीं कि iPhone 16 की तुलना में सबसे बड़ा बदलाव नए रंगों का है. iPhone 17 लैवेंडर, सेज, मिस्ट ब्लू, व्हाइट और ब्लैक कलर में आता है जबकि iPhone 16 पिंक, टील, अल्ट्रामरीन, व्हाइट और ब्लैक कलर में आया था और हालांकि नाम वही हैं, लेकिन ब्लैक कलर पहले से हल्का है, और व्हाइट कलर थोड़ा ज़्यादा ब्राइट दिखता है.