iPhone 17 vs iPhone 16: नए फीचर्स का धमाका, क्या अपग्रेड करना सही रहेगा?
इसमें कोई शक नहीं कि iPhone 16 की तुलना में सबसे बड़ा बदलाव नए रंगों का है. iPhone 17 लैवेंडर, सेज, मिस्ट ब्लू, व्हाइट और ब्लैक कलर में आता है जबकि iPhone 16 पिंक, टील, अल्ट्रामरीन, व्हाइट और ब्लैक कलर में आया था और हालांकि नाम वही हैं, लेकिन ब्लैक कलर पहले से हल्का है, और व्हाइट कलर थोड़ा ज़्यादा ब्राइट दिखता है.
New Colour Options:
iPhone 17 नए कलर ऑप्शन जैसे लैवेंडर, सेज और मिस्ट ब्लू में आता है, जबकि क्लासिक ब्लैक और व्हाइट कलर iPhone 16 की तुलना में थोड़े अलग शेड्स में हैं.
ProMotion Display for All:
पहली बार किसी नॉन-प्रो iPhone में, iPhone 17 में प्रोमोशन डिस्प्ले (120 Hz तक एडैप्टिव रिफ्रेश रेट) है जिससे एनिमेशन और स्क्रॉलिंग iPhone 16 की 60 Hz स्क्रीन की तुलना में बहुत स्मूथ हो जाती है.
Always-On and Bigger Screen:
iPhone 17 में ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले और iPhone 16 के 6.1″ डिस्प्ले की तुलना में पतले बेज़ेल्स के साथ थोड़ी बड़ी 6.3″ स्क्रीन है.
A19 Chip Performance Boost:
iPhone 17 में नई A19 चिप iPhone 16 की A18 चिप की तुलना में बेहतर परफॉर्मेंस और बेहतर AI कैपेबिलिटी देती है.
Better Battery Life & Faster Charging:
Apple का दावा है कि iPhone 17 की बैटरी लाइफ काफी लंबी है Phone 16 के 22 घंटे की तुलना में 30 घंटे तक वीडियो प्लेबैक और यह तेज़ चार्जिंग (लगभग 20 मिनट में 50%) को सपोर्ट करता है.
Upgraded Cameras:
iPhone 17 में 48 MP फ्यूजन अल्ट्रा वाइड कैमरा (iPhone 16 के 12 MP की तुलना में) और एक नया 18 MP सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा है जिसमें एक एडवांस्ड सेंसर है जो ऑटोमैटिक फ्रेमिंग और बेहतर सेल्फी/वीडियो कैप्चर को सपोर्ट करता है.
New Wireless Chip & GPS:
Apple की पहली इन-हाउस N1 वायरलेस चिप कनेक्टिविटी (ब्लूटूथ 6 सहित) को बेहतर बनाती है और iPhone 17 में सटीक डुअल-फ्रीक्वेंसी GPS और भारत के NavIC सिस्टम के लिए सपोर्ट भी जोड़ा गया है.