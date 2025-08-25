Nikki Tamboli का ग्लैमरस अंदाज, रॉयल और हॉट अवतार में दिखा निक्की का दिलकश और स्टाइलिश लुक

Mouni Roy Hot and Sexy Look: निक्की तंबोली अपनी बिंदास और ग्लैमरस पर्सनैलिटी के लिए जानी जाती हैं। हर बार निक्की तम्बोली का स्टाइल कुछ नया और चौंकाने वाला होता है। इस बार निक्की तम्बोली ने एक ऐसा लुक चुना है जो बेहद हॉट और ग्रेसफुल दोनों है। ब्लैक आउटफिट, फ्लॉवर और निक्की तम्बोली की मुस्कान, सब कुछ मिलकर उन्हें रहस्यमयी अंदाज देता है, अब पूरा लुक क्या है ? ये तोदेखने पर ही राज खुलेगा।