Nikki Tamboli का ग्लैमरस अंदाज, रॉयल और हॉट अवतार में दिखा निक्की का दिलकश और स्टाइलिश लुक

Mouni Roy Hot and Sexy Look: निक्की तंबोली अपनी बिंदास और ग्लैमरस पर्सनैलिटी के लिए जानी जाती हैं। हर बार निक्की तम्बोली का स्टाइल कुछ नया और चौंकाने वाला होता है। इस बार निक्की तम्बोली ने एक ऐसा लुक चुना है जो बेहद हॉट और ग्रेसफुल दोनों है। ब्लैक आउटफिट, फ्लॉवर और निक्की तम्बोली की मुस्कान, सब कुछ मिलकर उन्हें रहस्यमयी अंदाज देता है, अब पूरा लुक क्या है ? ये तोदेखने पर ही राज खुलेगा।

By: Ananya verma Last Updated: August 25, 2025 12:51:32 IST
1/7

निक्की तम्बोली का ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस में जादू

इस्ट्रैपलेस ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस निक्की तम्बोली की फिगर को और भी शार्प और ग्रेसफुल बना रही है। गोल्डन ब्रोच डिटेलिंग ने ड्रेस में क्लासी टच दिया है। ये आउटफिट न सिर्फ हॉट बल्कि एलीगेंट भी लग रहा है। कैमरे के सामने निक्की तम्बोली का कॉन्फिडेंट अंदाज ड्रेस को और खास बना देता है।

2/7

निक्की तम्बोली का सॉफ्ट और ग्लैम मेकअप

निक्की तम्बोली ने नैचुरल बेस मेकअप के साथ न्यूड लिपस्टिक, शाइनी आई-मेकअप और हल्की शिमर का इस्तेमाल किया है। आईब्रो परफेक्टली शेप्ड हैं और निक्की तम्बोली का स्मोकी आईज उन्हें हॉट और ग्लैमरस टच दे रही हैं। मेकअप पूरी तरह से निक्की तम्बोली की ड्रेस और पोज के साथ बैलेंस्ड है।

3/7

निक्की तम्बोली के वेवी हेयरस्टाइल का कमाल

खुले वेवी हेयर निक्की तम्बोली के लुक को और ज्यादा मॉडर्न और चार्मिंग बना रहे हैं। फ्रंट से हल्की लेयर्ड स्टाइल और ब्राउनिश टोन बालों में ग्लैम टच जोड़ता है। निक्की तम्बोली के हेयरस्टाइल की स्मूद फिनिश उनके पूरे अवतार को और भी रॉयल बना देती है।

4/7

निक्की तम्बोली के फ्लॉवर पोज का रोमांटिक अंदाज

पियानो के पास बैठकर या खड़े होकर जब वह फूलों का गुलदस्ता पकड़े हैं, तो निक्की तम्बोली की खूबसूरती और भी निखर उठती है। पिंक और व्हाइट रोजेज का कॉम्बिनेशन निक्की तम्बोली की ब्लैक ड्रेस के साथ कॉन्ट्रास्ट बनाता है। निक्की तम्बोली की स्माइल इस पोज को बेहद रोमांटिक और ग्रेसफुल बना देती है।

5/7

निक्की तम्बोली का कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशंस

कभी कैमरे की ओर हल्की स्माइल, कभी साइड ग्लांस, निक्की तम्बोली के एक्सप्रेशन बेहद नैचुरल और कॉन्फिडेंट हैं। चेहरे पर खुशी और शालीनता दोनों झलकते हैं। यह कॉम्बिनेशन निक्की तम्बोली को सिर्फ हॉट नहीं बल्कि क्लासी भी बनाता है। हर तस्वीर निक्की तम्बोली की पर्सनैलिटी को और ऊँचा उठाती है।

6/7

निक्की तम्बोली के पोज में रॉयल टच

पियानो पर बैठी हुईं, हाथ बालों में फिराती हुईं या क्लासिक टेबल के पास खड़ी , हर पोज में एक रॉयल टच है। निक्की तम्बोली की बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग और पॉइज़्ड लगती है। ये तस्वीरें साबित करती हैं कि निक्की तम्बोली का ग्लैमर और ग्रेस का परफेक्ट मेल हैं।

7/7

Disclaimer

यह पोस्ट सिर्फ जानकारी और मनोरंजन के लिए है। इसमें दिखाया गया लुक और बातें फैशन और स्टाइल पर आधारित हैं। इसका मकसद किसी की छवि को नुकसान पहुँचाना नहीं है।

