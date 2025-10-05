Trophy Controversy: ट्रॉफी नहीं मिली लेकिन…, भारतीय ऑलराउंडर का बड़ा बयान - Photo Gallery
Trophy Controversy: ट्रॉफी नहीं मिली लेकिन…, भारतीय ऑलराउंडर का बड़ा बयान

Trophy Handover: एशिया कप 2025 के फाइनल ड्रामे पर Rahul Tewatia ने कहा कि ट्रॉफी पाकिस्तान के पास गई, लेकिन इतिहास में विजेता भारत ही माना जाएगा. उनका मानना है कि खिलाड़ियों की मेहनत और जीत कोई छीन नहीं सकता.

By: Sharim Ansari | Last Updated: October 5, 2025 7:15:19 PM IST

India became the champion of Asia Cup 2025 - Photo Gallery
1/8

भारत बना एशिया कप 2025 का चैंपियन

भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम किया. मैदान पर खिलाड़ियों ने जीत का जश्न मनाया, लेकिन ट्रॉफी को लेकर कुछ ऐसा हुआ, जिसने सबको चौंका दिया.

Did not get the trophy even after winning - Photo Gallery
2/8

जीत के बाद भी नहीं मिली ट्रॉफी

इतिहास रचने के बाद भी भारतीय खिलाड़ियों को ट्रॉफी थमाई नहीं गई. पूरे स्टेडियम में असमंजस का माहौल था और विजेता टीम मायूस नजर आई.

Refusal to accept trophy from Mohsin Naqvi - Photo Gallery
3/8

मोहसिन नक़वी से ट्रॉफी लेने से इनकार

भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से मना कर दिया क्योंकि उसे एसीसी प्रमुख और पाक गृह मंत्री मोहसिन नक़वी से सौंपा जाना था, जो ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत विरोधी रुख में थे.

Naqvi walked away with the trophy - Photo Gallery
4/8

नक़वी ट्रॉफी लेकर चले गए

स्थिति देखकर नक़वी ने ट्रॉफी अपने पास रखी और स्टेडियम से निकल गए. इस घटना ने ट्रॉफी से ज्यादा पूरे समारोह को सुर्खियों में ला दिया.

Tewatia said that our name will remain in the records - Photo Gallery
5/8

तेवतिया का बयान - रिकॉर्ड में नाम हमारा रहेगा

तेवतिया ने स्पष्ट किया कि ट्रॉफी वापस ले जाने का मतलब यह नहीं कि पाकिस्तान ने टूर्नामेंट जीता. इतिहास में विजेता टीम का नाम दर्ज रहेगा, चाहे ट्रॉफी उन्हें दी जाए या नहीं.

The tournament was already in controversy - Photo Gallery
6/8

टूर्नामेंट पहले से विवादों में था

टॉस से पहले हाथ न मिलाने के निर्देश दिए गए थे, जिससे पाकिस्तान भड़क गया. उन्होंने ICC से शिकायत की और टूर्नामेंट छोड़ने की धमकी तक दे डाली.

Pakistan's on-field protest - Photo Gallery
7/8

पाकिस्तान का मैदान पर विरोध

मैच के दौरान पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों ने अजीब इशारों और बर्ताव से विरोध जताया. यह खेल की गरिमा के खिलाफ माना गया.

Wherever the trophy is the cup is ours - Photo Gallery
8/8

ट्रॉफी रहे जहां रहे, कप हमारा है!

बेशक ट्रॉफी हाथ में नहीं आई, लेकिन एशिया कप 2025 का असली विजेता भारत ही है. मैदान पर जो जीतता है, वही असली चैंपियन कहलाता है.

