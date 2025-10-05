Trophy Controversy: ट्रॉफी नहीं मिली लेकिन…, भारतीय ऑलराउंडर का बड़ा बयान

Trophy Controversy: ट्रॉफी नहीं मिली लेकिन…, भारतीय ऑलराउंडर का बड़ा बयान
Trophy Handover: एशिया कप 2025 के फाइनल ड्रामे पर Rahul Tewatia ने कहा कि ट्रॉफी पाकिस्तान के पास गई, लेकिन इतिहास में विजेता भारत ही माना जाएगा. उनका मानना है कि खिलाड़ियों की मेहनत और जीत कोई छीन नहीं सकता.
भारत बना एशिया कप 2025 का चैंपियन
भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम किया. मैदान पर खिलाड़ियों ने जीत का जश्न मनाया, लेकिन ट्रॉफी को लेकर कुछ ऐसा हुआ, जिसने सबको चौंका दिया.
जीत के बाद भी नहीं मिली ट्रॉफी
इतिहास रचने के बाद भी भारतीय खिलाड़ियों को ट्रॉफी थमाई नहीं गई. पूरे स्टेडियम में असमंजस का माहौल था और विजेता टीम मायूस नजर आई.
मोहसिन नक़वी से ट्रॉफी लेने से इनकार
भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से मना कर दिया क्योंकि उसे एसीसी प्रमुख और पाक गृह मंत्री मोहसिन नक़वी से सौंपा जाना था, जो ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत विरोधी रुख में थे.
नक़वी ट्रॉफी लेकर चले गए
स्थिति देखकर नक़वी ने ट्रॉफी अपने पास रखी और स्टेडियम से निकल गए. इस घटना ने ट्रॉफी से ज्यादा पूरे समारोह को सुर्खियों में ला दिया.
तेवतिया का बयान - रिकॉर्ड में नाम हमारा रहेगा
तेवतिया ने स्पष्ट किया कि ट्रॉफी वापस ले जाने का मतलब यह नहीं कि पाकिस्तान ने टूर्नामेंट जीता. इतिहास में विजेता टीम का नाम दर्ज रहेगा, चाहे ट्रॉफी उन्हें दी जाए या नहीं.
टूर्नामेंट पहले से विवादों में था
टॉस से पहले हाथ न मिलाने के निर्देश दिए गए थे, जिससे पाकिस्तान भड़क गया. उन्होंने ICC से शिकायत की और टूर्नामेंट छोड़ने की धमकी तक दे डाली.
पाकिस्तान का मैदान पर विरोध
मैच के दौरान पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों ने अजीब इशारों और बर्ताव से विरोध जताया. यह खेल की गरिमा के खिलाफ माना गया.
ट्रॉफी रहे जहां रहे, कप हमारा है!
बेशक ट्रॉफी हाथ में नहीं आई, लेकिन एशिया कप 2025 का असली विजेता भारत ही है. मैदान पर जो जीतता है, वही असली चैंपियन कहलाता है.