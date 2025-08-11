Independence Day 2025:आप भी जानें भारत की उन जगहों के बारे में, जो देती हैं आजादी का सबूत
Independence Day 2025: जब भी 15 अगस्त आता है, हमारे दिल खुशी और गर्व से भर जाते हैं। यह दिन सिर्फ तिरंगा फहराने का नहीं, बल्कि उन खास जगहों को याद करने का भी है, जहाँ हमारे देश की आजादी की कहानी लिखी गई। ये वो जगहें हैं जहाँ अनगिनत लोगों ने अपने सपनों और जानों की बलि दी, जहाँ सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि नई उम्मीदें और विश्वास भी था।
जलियांवाला बाग, अमृतसर(Jaliyaanvaala baag, Amrtasar)
1919 में यहाँ ब्रिटिश सेना ने मासूम लोगों पर निहत्थे हमले किए थे। यह जगह आजादी के संघर्ष की दर्द और भावना का प्रतीक बन गई है।और यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन भी है।
राजघाट, दिल्ली(Raj Ghat, Delhi)
इस जगह पर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अंतिम संस्कार हुआ था। यह स्थल शांति और प्रेम का प्रतीक मन जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी काफी संत भाव के इंसान थे।
साल्ट मार्च, दांडी(Salt March, Dandi)
1929 में महात्मा गांधी ने यहाँ नमक कानून का विरोध करते हुए "दांडी मार्च" शुरू किया था, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक आंदोलन था।
रोज गार्डन, नागपुर(Rose Garden, Nagpur)
यहां से भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की आजादी की घोषणा की थी। यह जगह आजादी की खुशी और उम्मीदों से भरी हुई है।
छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई(Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus Mumbai)
यह रेलवे स्टेशन स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई भारत के नौजवान रहा करता था और अब इस जगह को UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज के नाम से भी जाना जाता है।
लाल किला, दिल्ली(Red fort)
इस जगह पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार "आजाद हिंदुस्तान" का भाषण दिया था और तिरंगा फहराया था।
