  • Home>
  • Gallery»
  • Independence Day 2025:आप भी जानें भारत की उन जगहों के बारे में, जो देती हैं आजादी का सबूत

Independence Day 2025:आप भी जानें भारत की उन जगहों के बारे में, जो देती हैं आजादी का सबूत

 Independence Day 2025: जब भी 15 अगस्त आता है, हमारे दिल खुशी और गर्व से भर जाते हैं। यह दिन सिर्फ तिरंगा फहराने का नहीं, बल्कि उन खास जगहों को याद करने का भी है, जहाँ हमारे देश की आजादी की कहानी लिखी गई। ये वो जगहें हैं जहाँ अनगिनत लोगों ने अपने सपनों और जानों की बलि दी, जहाँ सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि नई उम्मीदें और विश्वास भी था।

By: Komal Kumari Last Updated: August 11, 2025 16:33:13 IST
Follow us on
Google News
jaliyaanvaala baag, amrtasar - Photo Gallery
1/7

जलियांवाला बाग, अमृतसर(Jaliyaanvaala baag, Amrtasar)

1919 में यहाँ ब्रिटिश सेना ने मासूम लोगों पर निहत्थे हमले किए थे। यह जगह आजादी के संघर्ष की दर्द और भावना का प्रतीक बन गई है।और यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन भी है।

Independence Day 2025:आप भी जानें भारत की उन जगहों के बारे में, जो देती हैं आजादी का सबूत - Photo Gallery
2/7

राजघाट, दिल्ली(Raj Ghat, Delhi)

इस जगह पर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अंतिम संस्कार हुआ था। यह स्थल शांति और प्रेम का प्रतीक मन जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी काफी संत भाव के इंसान थे।

Independence Day 2025:आप भी जानें भारत की उन जगहों के बारे में, जो देती हैं आजादी का सबूत - Photo Gallery
3/7

साल्ट मार्च, दांडी(Salt March, Dandi)

1929 में महात्मा गांधी ने यहाँ नमक कानून का विरोध करते हुए "दांडी मार्च" शुरू किया था, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक आंदोलन था।

Rose Garden Nagpur - Photo Gallery
4/7

रोज गार्डन, नागपुर(Rose Garden, Nagpur)

यहां से भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की आजादी की घोषणा की थी। यह जगह आजादी की खुशी और उम्मीदों से भरी हुई है।

Independence Day 2025:आप भी जानें भारत की उन जगहों के बारे में, जो देती हैं आजादी का सबूत - Photo Gallery
5/7

छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई(Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus Mumbai)

यह रेलवे स्टेशन स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई भारत के नौजवान रहा करता था और अब इस जगह को UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज के नाम से भी जाना जाता है।

Independence Day 2025:आप भी जानें भारत की उन जगहों के बारे में, जो देती हैं आजादी का सबूत - Photo Gallery
6/7

लाल किला, दिल्ली(Red fort)

इस जगह पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार "आजाद हिंदुस्तान" का भाषण दिया था और तिरंगा फहराया था।

Disclaimer - Photo Gallery
7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Independence Day 2025:आप भी जानें भारत की उन जगहों के बारे में, जो देती हैं आजादी का सबूत - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Independence Day 2025:आप भी जानें भारत की उन जगहों के बारे में, जो देती हैं आजादी का सबूत - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Independence Day 2025:आप भी जानें भारत की उन जगहों के बारे में, जो देती हैं आजादी का सबूत - Photo Gallery
Independence Day 2025:आप भी जानें भारत की उन जगहों के बारे में, जो देती हैं आजादी का सबूत - Photo Gallery
Independence Day 2025:आप भी जानें भारत की उन जगहों के बारे में, जो देती हैं आजादी का सबूत - Photo Gallery
Independence Day 2025:आप भी जानें भारत की उन जगहों के बारे में, जो देती हैं आजादी का सबूत - Photo Gallery
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?