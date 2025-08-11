Independence Day 2025:आप भी जानें भारत की उन जगहों के बारे में, जो देती हैं आजादी का सबूत

Independence Day 2025: जब भी 15 अगस्त आता है, हमारे दिल खुशी और गर्व से भर जाते हैं। यह दिन सिर्फ तिरंगा फहराने का नहीं, बल्कि उन खास जगहों को याद करने का भी है, जहाँ हमारे देश की आजादी की कहानी लिखी गई। ये वो जगहें हैं जहाँ अनगिनत लोगों ने अपने सपनों और जानों की बलि दी, जहाँ सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि नई उम्मीदें और विश्वास भी था।