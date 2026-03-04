Ind vs Eng Semifinal: दो वर्ल्ड कप, एक पैटर्न! सेमीफाइनल जीतने वाली टीम ही बनी चैंपियन

आंकड़ों में भारत का पलड़ा भारी

टी20 वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक 5 मुकाबले हुए हैं, जिनमें भारत ने 3 और इंग्लैंड ने 2 मैच जीते हैं. आईसीसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भी दोनों के बीच कुल 5 भिड़ंत हुई हैं, जहां भारत 3-2 से आगे है. हालिया ट्रेंड यह दिखाता है कि जो टीम सेमीफाइनल जीतती है, वही खिताब भी अपने नाम करती है.