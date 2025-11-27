अगर घर में लगा रखा है CCTV कैमरा, तो जरूर से इन बातों का रखें खास ध्यान; जरा सी गलती दे देगी तगड़ा झटका

CCTV Camera Tips and Tricks: आजकल घरों, दुकानों और ऑफिसों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए CCTV कैमरों का उपयोग बेहद सामान्य हो गया है. लोग बाहर रहते हुए घर की निगरानी, दुकान या ऑफिस की सुरक्षा जांचने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए इनका प्रयोग करते हैं. हालांकि, सुरक्षा के साथ-साथ प्राइवेसी भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि गलत सेटिंग्स या कमजोर सुरक्षा की वजह से कैमरा फीड हैक हो सकती है और इससे व्यक्तिगत जानकारी खतरे में पड़ सकती है.