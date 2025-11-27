  • Home>
  अगर घर में लगा रखा है CCTV कैमरा, तो जरूर से इन बातों का रखें खास ध्यान; जरा सी गलती दे देगी तगड़ा झटका

अगर घर में लगा रखा है CCTV कैमरा, तो जरूर से इन बातों का रखें खास ध्यान; जरा सी गलती दे देगी तगड़ा झटका

CCTV Camera Tips and Tricks: आजकल घरों, दुकानों और ऑफिसों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए CCTV कैमरों का उपयोग बेहद सामान्य हो गया है. लोग बाहर रहते हुए घर की निगरानी, दुकान या ऑफिस की सुरक्षा जांचने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए इनका प्रयोग करते हैं. हालांकि, सुरक्षा के साथ-साथ प्राइवेसी भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि गलत सेटिंग्स या कमजोर सुरक्षा की वजह से कैमरा फीड हैक हो सकती है और इससे व्यक्तिगत जानकारी खतरे में पड़ सकती है. 


By: Shubahm Srivastava | Published: November 27, 2025 8:16:41 PM IST

अगर घर में लगा रखा है CCTV कैमरा, तो जरूर से इन बातों का रखें खास ध्यान; जरा सी गलती दे देगी तगड़ा झटका
1/7

रिमोट व्यू फीचर

सबसे पहली और मुख्य सलाह है—रिमोट व्यू फीचर को केवल जरूरत होने पर ही इनेबल करें. आज के मॉडर्न कैमरा सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं और दुनिया में कहीं भी बैठकर लाइव फीड देखने का विकल्प देते हैं. लेकिन अगर आप ज्यादातर समय घर में रहते हैं या कैमरा फीड की बाहरी एक्सेस हमेशा आवश्यक नहीं है, तो इस फीचर को इनेबल रखना जोखिम बढ़ा सकता है.

2/7

कमजोर पासवर्ड का कहीं फायदा न उठा लें हैकर्स

कमजोर पासवर्ड या असुरक्षित नेटवर्क का फायदा उठाकर हैकर्स कैमरे में घुस सकते हैं और आपकी निजी गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं. इसलिए यह फीचर तभी इस्तेमाल करें जब वास्तव में आवश्यकता हो और हमेशा मजबूत, यूनिक पासवर्ड का उपयोग करें.

3/7

स्टोरेज ड्यूरेशन का सही से करें चुनाव

दूसरी महत्वपूर्ण बात है—स्टोरेज ड्यूरेशन का सही चुनाव. CCTV फुटेज कितने समय तक रखनी है, यह आपकी आवश्यकता, कैमरे के उद्देश्य और स्टोरेज क्षमता पर निर्भर करता है. कुछ लोग 7 दिन की फुटेज रखते हैं, जबकि दुकानों या ऑफिसों में 15–30 दिन का बैकअप अधिक सामान्य है.

4/7

स्टोरेज ड्यूरेशन जितनी लंबी, उतनी अधिक मेमोरी की जरूरत

स्टोरेज ड्यूरेशन जितनी लंबी होगी, उतनी अधिक मेमोरी की जरूरत होगी. इसलिए एक संतुलित सेटिंग चुनें, जिसमें सुरक्षा भी बनी रहे और अनावश्यक वीडियो स्टोर न हों. साथ ही, यदि फुटेज क्लाउड में स्टोर होती है, तो यह सुनिश्चित करें कि सेवा प्रदाता विश्वसनीय हो और डेटा एन्क्रिप्टेड फॉर्म में सेव हो.

5/7

कैमरों की स्थान-चयन भी अत्यंत महत्वपूर्ण

इसके अलावा, कैमरों की स्थान-चयन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है. कैमरे ऐसे कोण पर लगाए जाएँ जिससे मुख्य एंट्री, गेट, पार्किंग और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी हो सके, लेकिन पड़ोसी की खिड़कियों, कमरे या निजी जगहों को रिकॉर्ड न किया जाए.

6/7

कई देशों में कानून- दूसरों की प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं

कई देशों में कानून भी यह स्पष्ट करते हैं कि CCTV कैमरे दूसरों की प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं कर सकते, इसलिए जिम्मेदारी से इंस्टॉल करना जरूरी है.

7/7

CCTV कैमरे के सुरक्षित और प्रभावी उपयोग

CCTV कैमरा सुरक्षा का मजबूत साधन है, लेकिन इसे सही सेटिंग्स, मजबूत पासवर्ड, सीमित एक्सेस और उपयुक्त स्थान पर लगाने से ही इसका सुरक्षित और प्रभावी उपयोग संभव है.

अगर घर में लगा रखा है CCTV कैमरा, तो जरूर से इन बातों का रखें खास ध्यान; जरा सी गलती दे देगी तगड़ा झटका - Photo Gallery

