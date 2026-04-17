Idli history: क्या आप जानते हैं? इडली का विदेशी कनेक्शन, कैसे राजाओं के साथ भारत पहुंची ये खास डिश

Idli history: दक्षिण भारतीय खाने की बात हो और इडली का जिक्र न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता. नरम, फूली हुई और हल्की इडली आज हर घर की पसंद बन चुकी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इडली भारत की मूल डिश नहीं है? इसका इतिहास सदियों पुराना है और इसकी जड़ें भारत से बाहर तक जुड़ी हुई हैं. आइए फोटो गैलरी के जरिए जानते हैं इडली की पूरी कहानी.