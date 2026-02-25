ICSI CS प्रोफेशनल का रिजल्ट जारी, जानें कैसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड, देखें स्टेप-बाय-स्टेप

ICSI CS result 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) ने आज 25 फरवरी को दिसंबर 2025 एग्जाम के CS प्रोफेशनल रिजल्ट घोषित कर दिया है. ICSI CS दिसंबर 2025 रिजल्ट वेबसाइट icsi.edu पर जारी किया गया है. ICSI CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2025 रिजल्ट आज दोपहर 2 बजे उसी वेबसाइट पर जारी कर दिया है. कैंडिडेट अपने रोल नंबर और जन्म तिथि का इस्तेमाल करके अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते है. CS प्रोफेशनल प्रोग्राम (सिलेबस 2022) और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम (सिलेबस 2022) एग्जाम दिसंबर 2025 में हुए थे.