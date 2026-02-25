ICSI CS प्रोफेशनल का रिजल्ट जारी, जानें कैसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड, देखें स्टेप-बाय-स्टेप
ICSI CS result 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) ने आज 25 फरवरी को दिसंबर 2025 एग्जाम के CS प्रोफेशनल रिजल्ट घोषित कर दिया है. ICSI CS दिसंबर 2025 रिजल्ट वेबसाइट icsi.edu पर जारी किया गया है. ICSI CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2025 रिजल्ट आज दोपहर 2 बजे उसी वेबसाइट पर जारी कर दिया है. कैंडिडेट अपने रोल नंबर और जन्म तिथि का इस्तेमाल करके अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते है. CS प्रोफेशनल प्रोग्राम (सिलेबस 2022) और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम (सिलेबस 2022) एग्जाम दिसंबर 2025 में हुए थे.
कैसे करें चेक?
1) ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जाएं. 2)होमपेज पर, CS रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें. 3) अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर डालें. 4) CS ICSI एग्जाम रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा. 5) ICSI CS एग्जाम स्कोरकार्ड डाउनलोड करें. 6)अपने रोल नंबर और जन्म तिथि का इस्तेमाल करके रिजल्ट चेक करें.
कब हुए थे शामिल
जो कैंडिडेट CS दिसंबर 2025 एग्जाम में शामिल हुए थे, उन्हें रिजल्ट देखने के लिए लॉग इन करने से पहले अपना रोल नंबर और जन्मतिथि ध्यान से तैयार कर लेनी चाहिए. उन्हें रिजल्ट चेक करने और सब्जेक्ट के हिसाब से मार्क्स का ब्रेकअप देखने की जरूरत होगी.
एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए मार्कशीट ऑनलाइन उपलब्ध होंगी
ICSI एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए ई-रिजल्ट-कम-मार्क्स रिजल्ट रिजल्ट घोषित होने के तुरंत बाद ICSI की चुनी हुई वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा. इंस्टीट्यूट ने साफ किया है कि इस प्रोग्राम के लिए रिजल्ट-कम-मार्क्स रिजल्ट की कोई फिजिकल कॉपी जारी नहीं की जाएगी.
रिजल्ट घोषित होने के तुरंत...
प्रोफेशनल प्रोग्राम में एनरोल लोगों के रजिस्टर्ड पते पर मार्कशीट भेजी जाएंगी. प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए रिजल्ट-कम-मार्क्स रिजल्ट घोषित होने के तुरंत बाद कैंडिडेट को उनके रजिस्टर्ड पते पर भेज दिया जाएगा.
हर सब्जेक्ट में कम से कम 40% मार्क्स लाने होंगे
CS एग्जाम पास करने के लिए कैंडिडेट को हर सब्जेक्ट में कम से कम 40% और सभी सब्जेक्ट में एक साथ कुल 50% नंबर लाने होंगे. कैंडिडेट को पास होने के लिए दोनों क्राइटेरिया पूरे करने होंगे.
2022 सिलेबस के लिए अगला एग्जाम जून में होगा
CS एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल प्रोग्राम (2022 सिलेबस) के लिए अगला एग्जाम 1 जून से 7 जून, 2026 के बीच होगा. यह एग्जाम सुबह के सेशन में सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक होगा, जिसमें 15 मिनट का टाइम स्लॉट सुबह 9:00 बजे से रात 9:15 बजे तक होगा.
फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर
एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन और जनरल लॉ, कंपनी लॉ और प्रैक्टिस, कैपिटल मार्केट्स और सिक्योरिटीज लॉ, टैक्स लॉ और प्रैक्टिस, और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर शामिल होंगे, जिन्हें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में बांटा जाएगा.