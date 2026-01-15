ICC U19 WC: टीम इंडिया के ये 5 शेर जिनपर रहेंगी सभी की निगाहें; एक ने तोड़ा 20 साल पुराना रिकॉर्ड, दूसरा 14 की उम्र में बना ‘रन मशीन’!

15 जनवरी 2026 से भारत ने बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब से पुरुष अंडर-19 वर्ल्ड कप का अभियान शुरू किया है. आइए आपको उन पांच खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं जो इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया के लिए अहम भूमिका निभाएंगे और जिन पर पूरे टूर्नामेंट में ध्यान और उम्मीदें बराबर बनी रहेंगी। यह सिर्फ़ एक मैच या टूर्नामेंट नहीं होगा, बल्कि यह इस बात का संकेत होगा कि भारतीय क्रिकेट का अगला अध्याय किस दिशा में जा रहा है. आगे चलकर कौन भारतीय टीम का रोहित-विराट होने वाला है. भारतीय क्रिकेट का इतिहास बताता है कि अंडर-19 स्टेज सिर्फ़ ट्रॉफ़ी जीतने की जगह नहीं है, बल्कि स्टार बनाने की फ़ैक्ट्री है. विराट कोहली ने यहीं आत्मविश्वास सीखा, शुभमन गिल को यहीं मौका मिला। अब, उस लाइन में नया नाम खड़ा है जैसे वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे और भी कई नाम आइये देखते हैं.