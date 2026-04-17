अब गर्मी में इचिंग को कहें बाय-बाय! इंटीमेट एरिया को साफ-सुथरा रखने के लिए अपनाएं ये टिप्स

Intimate area care for Women: आजकल महिलाएं अपने इंटीमेट एरिया का ख्याल काफी रखती हैं, ताकी बीमारियों से बचा जा सके. लेकिन गर्मी का मौसम आते ही, ये परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है. फिर चाहें आप घर पर रहें या काम के लिए घर से बाहर जा रहे हों. पसीना, ऑयली स्किन और खुजली से बचना नामुमकिन है. इस दौरान इंटीमेट एरिया को साफ सुथरा रखना बेहद जरूरी है. ताकी रैश, बदबू और तमाम परेशानियों से बचा जा सकें.