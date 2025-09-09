ये लक्षण बिल्कुल भी ना करें नजरअंदाज, हो सकते हैं आपके कुत्ते के लिए खतरनाक
Dog Infection: कुत्तों में कभी-कभी स्किन पर खुजली, लाल दाने या बाल झड़ने जैसी समस्या हो जाती है। ये छोटी परेशानियाँ अगर समय पर ध्यान न दी जाएँ तो बढ़कर गंभीर इन्फेक्शन बन सकती हैं। इसलिए कुत्तों की सफाई, सही खान-पान और सही देखभाल जरूरी है। शुरुआती लक्षण दिखते ही डॉक्टर से सलाह लेना सेहत के लिए बहुत मददगार होता है।
कुत्तों में स्किन इन्फेक्शन
पेट डॉग हमारी फैमिली का हिस्सा होते हैं। कभी-कभी उनकी स्किन पर खुजली, लाल दाने या बाल झड़ने लगते हैं। ये स्किन इन्फेक्शन का शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। इन संकेत को नजरअंदाज न करें, क्योंकि ये आगे गंभीर समस्या बन सकते हैं।
कुत्तों में स्किन इन्फेक्शन के लक्षण
कुत्ते बार-बार खुद को नोचते हैं। जिस वजह से स्किन लाल या दानेदार हो जाती है। कुत्तों में से बदबू आने लगती है और बाल झड़ने लगते हैं। शुरुआती लक्षणों को पहचानना जरूरी है ताकि सही समय पर इलाज किया जा सके।
कुत्तों में स्किन इन्फेक्शन का कारण
इन्फेक्शन बैक्टीरिया, फंगस, एलर्जी, गंदगी या कमजोर इम्यूनिटी से हो सकता है। कभी-कभी गलत शैम्पू या मौसम की वजह से भी स्किन प्रॉब्लम बढ़ जाती है।
कुत्तों को खतरा
अगर सही समय पर इलाज न हो तो इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल सकता है। पस, तेज दर्द और बाल झड़ने के साथ गंभीर स्थिति बन सकती है। इन मे से कुछ इन्फेक्शन इंसानों में भी फैल सकते हैं।
कुत्तों के इन्फेक्शन से बचाव
कुत्तों को साफ रखें। उन्हे मौसम के हिसाब से ग्रूमिंग करें, माइल्ड और डॉग-फ्रेंडली शैम्पू का इस्तेमाल करें, सही डाइट और पानी दें और रेगुलर चेक अप जरूर कराए
कब डॉक्टर को दिखाएँ
अगर कुत्ता लगातार खुजली करे, पस या खून निकले, बाल झड़ें या सुस्त दिखे, तो तुरंत वेटरिनेरियन को दिखाएँ। शुरुआती इलाज से गंभीर समस्या टाली जा सकती है।
Disclaimer
यह जानकारी केवल पढ़ने और समझने के लिए है। किसी भी काम या फैसले के लिए हमेशा विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें।