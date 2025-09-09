ये लक्षण बिल्कुल भी ना करें नजरअंदाज, हो सकते हैं आपके कुत्ते के लिए खतरनाक

Dog Infection: कुत्तों में कभी-कभी स्किन पर खुजली, लाल दाने या बाल झड़ने जैसी समस्या हो जाती है। ये छोटी परेशानियाँ अगर समय पर ध्यान न दी जाएँ तो बढ़कर गंभीर इन्फेक्शन बन सकती हैं। इसलिए कुत्तों की सफाई, सही खान-पान और सही देखभाल जरूरी है। शुरुआती लक्षण दिखते ही डॉक्टर से सलाह लेना सेहत के लिए बहुत मददगार होता है।