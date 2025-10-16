रोमांस में पत्नी को नहीं कर पा रहे Satisfy? ये 7 तरीके कर सकते हैं मदद
How to Satisfy a Woman in hindi: ऑफिस से थक-हार कर आने के बाद बिस्तर पर परफॉर्मेंस पूरा नहीं देने की वजह से फीमेल पार्टनर को खुश और संतुष्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में कुछ टैक्निक्स और तरीके आपकी मदद कर सकते हैं, जिनसे सेक्स लाइफ तो बेहतर होगी ही, साथ ही रिश्तों में भी मजबूती आएगी.
इन 7 तरीकों से करें पार्टनर को संतुष्ट
शादीशुदा जिंदगी में सेक्सुअल रिलेशनशिप्स प्यार,समझ और भरोसे की तरह ही जरूरी होते हैं. लेकिन, कई बार थकान, स्ट्रेस या अन्य किसी वजह से पुरुष बिस्तर पर रोमांस के समय पत्नी को खुश और संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, जिससे रिश्ते में खटास आने लगती हैं. अगर आप भी ऐसी परेशानी का सामना करन रहे हैं, तो बिस्तर पर यहां बताए 7 तरीकों को अपनाकर अपनी पार्टनर को सैटिस्फाई कर सकते हैं.
पत्नी की पसंद की बातें
सेक्स लाइफ को बेहतर बनाने के लिए बिस्तर पर जाने से पहले या जाने के बाद अपनी पार्टनर की पसंद की बातें करें. उसकी इच्छा जानने की कोशिश करें कि वह कैसे रोमांस को बढ़ाना चाहती है.
फोर प्ले पर ध्यान दें
बिस्तर पर जाते ही इंटरकोर्स पर फोकस न रखें. ज्यादातर महिलाएं पहले इमोशनल कनेक्शन चाहती हैं और फिर वह सेक्स की तरफ बढ़ती हैं. ऐसे में किसिंग, गले लगना, टच और प्यार के शब्द जरूरी हो जाते हैं.
पार्टनर का शरीर जानें
बिस्तर पर रोमांस में अपने साथ-साथ पार्टनर का ख्याल रखना भी जरूरी होता है. ऐसे में उसके शरीर को जानने की कोशिश करें. यह जानें कि पार्टनर को कहां टच पसंद है और कहां से वह परेशान हो रही है.
नया करें ट्राई
सेक्स लाइफ को शानदार बनाने के लिए हर बार कुछ नया ट्राई करें. आप पोजिशन भी नया ट्राई कर सकते हैं या इंटरकोर्स के दौरान भी पोजिशन बदल सकते हैं.
जल्दबाजी से बचें
रोमांस और सेक्स के दौरान किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना चाहिए. इसे किसी एक्ट की तरह नहीं बल्कि, मोमेंट की तरह एन्जॉय करें.
फैंटेसी लाएं
सेक्स में रोमांस के साथ कहानियां लाएंगे तो यह इसे शानदार बनाने में मदद कर सकती है. आप चाहें तो किसी रोमांटिक फिल्म या एडल्ट कहानियों से भी अपनी इसे मजेदार बना सकते हैं.
कडल करें
सेक्स के बाद तुरंत बिस्तर छोड़ना गलत हो सकता है. ऐसे में इंटरकोर्स के बाद पार्टनर के साथ कडल यानी गले लगें, उसे किस करें और चाहे तो साथ में बाथरूम में भी शॉवर ले सकते हैं. इससे हाईजीन और रोमांस दोनों साथ कंटिन्यू किया जा सकता है.
