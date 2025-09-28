40 के बाद भी रखना है सेक्स लाइफ को शानदार! आज से ही खाना शुरू करें ये 5 चीजें
How to improve sex life after 40: 40 की उम्र के बाद भी अपनी बेडरूम लाइफ को जवां रखना चाहते हैं, तो अपनी डाइट में आज से ही बदलाव कर लें. यह बदलाव हेल्दी रहने के साथ-साथ सेक्स लाइफ को भी शानदार रखने में मदद कर सकते हैं.
40 के बाद सेक्स लाइफ में आने लगती हैं परेशानियां
बढ़ती उम्र कई तरह की परेशानियां लेकर आती है, इस बात में कोई दो राय नहीं है. जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है वैसे-वैसे शरीर की एनर्जी और हार्मोनल बैलेंस पर असर पड़ना शुरू हो जाता है। खासकर 40 की उम्र के बाद सेक्स लाइफ पर असर दिखने लगता है और लोग थकान, लो-लिबिडो और स्टेमिना में कमी जैसी दिक्कतें महसूस करने लगते हैं.
हेल्दी डाइट कर सकती है सेक्स लाइफ बेहतर
लेकिन, हेल्दी डाइट की मदद से इन समस्याओं को काफी हद तक रोका जा सकता है और सेक्स लाइफ को शानदार बनाया जा सकता है. यहां हम उन 5 चीजों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें डाइट में शामिल कर अपना बेडरूम परफॉर्मेंस शानदार बनाए रख सकते हैं.
तरबूज
यह गर्मियों के मौसम में मिलने वाला फल नेचुगल वियाग्रा माना जाता है. दरअसल, तरबूज में सिट्रुलीन पाया जाता है, जो ब्लड फ्लो को बढ़ाने में मदद करता है. जिसकी वजह से इरेक्शन और सेक्सुअल परफॉर्मेंस में सुधार आता है.
अदरक और लहसुन
40 की उम्र के बाद भी सेक्स लाइफ को शानदार और जानदार बनाकर रखना चाहते हैं तो अपनी डाइट में अदरक और लहसुन शामिल करना फायदेमंद हो सकता है. इन दोनों में ही सल्फर कंपाउंड की मात्रा पाई जाती है, जो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बना सकती है
नारियल पानी
नारियल पानी में कई मिनरल्स, विटामिन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होते हैं, जो शरीर में एनर्जी लेवल को मेंटेन रखते हैं, साथ ही ब्लड सर्कुलेशन को सुधारते हैं. जिसका सीधा असर परफॉर्मेंस और स्टेमिना पर आता है.
कद्दू के बीज
कद्दू के बीज सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए भी फायदेमंद होते हैं. इनमें मौजूद जिंक सेक्सुअल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बढ़ाता है, जिससे लिबिडो और यौन इच्छा में सुधार होता है.
बादाम और अखरोट
बादाम और अखरोट में ओमेगा-3 भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे फैटी एसिड और जिंक टेस्टोस्टेरोन लेवल मेंटेन रहता है. साथ ही प्राइवेट पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है जो बेडरूम परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है.
