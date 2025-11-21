  • Home>
  EPF: 3-4 दिन में EPF क्लेम? इन आसान ट्रिक्स से सुपर फास्ट आएगा पैसा

EPF: 3-4 दिन में EPF क्लेम? इन आसान ट्रिक्स से सुपर फास्ट आएगा पैसा

EPF Settlement: हर एक शख्स के लिए ये जानना जरूरी है कि EPFO से पैसा कैसे जल्दी अपने बैंक में  लाएं. EPFO ने सब्सक्राइबर क्लेम की प्रोसेसिंग में तेज़ी लाने के लिए कई ज़रूरी कदम उठाए हैं. इसके बावजूद, कुछ सब्सक्राइबर को अभी भी क्लेम प्रोसेसिंग में देरी का सामना करना पड़ता है. ऐसा कुछ खास वजहों से होता है. कुछ सावधानियां बरतकर इन दिक्कतों से बचा जा सकता है.


By: Heena Khan | Published: November 21, 2025 8:14:39 AM IST

1/7

कैसे जल्द निकालें EPF का पैसा

कर्मचारियों को कुछ खास हालात में EPF से पैसे निकालने की इजाज़त है. अब EPF से पैसे निकालने में ज़्यादा समय नहीं लगता. हालांकि, कुछ मामलों में देरी हो जाती है. आज हम यही जानेंगे कि कैसे जल्द ही EPFO का पैसा निकाला जाए.

2/7

क्यों होती है देरी

EPF का पैसा निकालने में इसलिए भी देरी होती है क्योंकि, हमारे पास या तो अधूरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं या अप्रूवल में दिक्कत आती है या रिकॉर्ड में गड़बड़ी होती है. ऐसे में हमें कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए.

3/7

इन बातों का रखें ध्यान

सबसे पहले, आपको अपनी डिटेल्स जैसे नाम, जन्मतिथि, आधार और PAN चेक करने होंगे. ये डिटेल्स EPF रिकॉर्ड में गलत नहीं होनी चाहिए.

4/7

चेक करें KYC Details

दूसरा, आपको मेंबर पोर्टल के ज़रिए अपनी KYC डिटेल्स देखनी होंगी. पक्का करें कि सारी जानकारी वेरिफाइड हो. अगर कोई KYC डिटेल्स पेंडिंग हैं, तो आप उन्हें अपडेट कर सकते हैं और फिर अपने एम्प्लॉयर से उन्हें अप्रूव करने के लिए कह सकते हैं.

5/7

चेक करना होगा मेंबर पोर्टल

आपको मेंबर पोर्टल पर अपने क्लेम का करंट स्टेटस भी चेक करना चाहिए. इससे पता चलेगा कि आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस में है, रिजेक्ट हो गई है, सेटल हो गई है, या बैंक को वापस भेज दी गई है. कभी-कभी क्लेम प्रोसेस हो जाता है, लेकिन आपके अकाउंट में दिखने में एक या दो दिन लग सकते हैं.

6/7

बैंक के SMS का करें इंतजार

अगर पोर्टल पर क्लेम स्टेटस 'Settled' दिखाता है लेकिन पैसे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुए हैं, तो आपको बैंक के SMS अलर्ट और स्टेटमेंट चेक करने होंगे.

7/7

ऐसे आएगा जल्द PF का पैसा

नौकरी छोड़ने के बाद PF के फ़ाइनल सेटलमेंट में देरी का एक बड़ा कारण यह है कि आपके एम्प्लॉयर ने आपकी डेट ऑफ़ एग्ज़िट या सर्विस डिटेल्स अपडेट नहीं की हैं. अगर आप ये सब समय से अपडेट करा लेते हैं तो आपके खाते में पैसे भी जल्द ही आजाएंगे.

