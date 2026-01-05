Bollywood Romantic Films: बॉलीवुड की हॉट सीन से भरी वो फ़िल्में, जिन्हें देखने के बाद स्क्रीन से नहीं हटेंगी आंखें

मर्डर

अनुराग बसु की Murder अपने यादगार गानों से 90 के दशक की याद दिलाती है, हालांकि कुछ गाने टीवी के लिए बहुत ज़्यादा बोल्ड थे. आइकॉनिक भीगे होंठ याद हैं? उस समय, ईयरफ़ोन वाला वॉकमैन काम आता था. फ़िल्म सिमरन नाम की एक हाउसवाइफ़ के इर्द-गिर्द घूमती है, जो सुधीर के साथ अपनी घुटन भरी शादी से बचने के लिए अपने कॉलेज के एक्स बॉयफ्रेंड सनी के साथ अफेयर में रोमांच ढूंढती है. लेकिन, जब सुधीर एक प्राइवेट जासूस को हायर करता है, तो उनका राज़ सामने आने का खतरा होता है.