  • Bollywood Romantic Films: बॉलीवुड की हॉट सीन से भरी वो फ़िल्में, जिन्हें देखने के बाद स्क्रीन से नहीं हटेंगी आंखें

Bollywood Romantic Films: बॉलीवुड की हॉट सीन से भरी वो फ़िल्में, जिन्हें देखने के बाद स्क्रीन से नहीं हटेंगी आंखें

Bollywood Romantic Films: बॉलीवुड फिल्मों में एडल्ट कंटेंट दिखाना लंबे समय से एक विवादित मुद्दा रहा है, क्योंकि इंडियन सिनेमा में हॉलीवुड की तुलना में प्यार या इंटिमेट सीन दिखाने में ज़्यादा संकोच किया जाता रहा है. हालांकि, हाल के सालों में, बोल्ड फिल्ममेकिंग की तरफ एक साफ़ बदलाव देखने को मिला है, जिसमें लवमेकिंग सीन ज़्यादा आम हो गए हैं और अब उतने टैबू नहीं रहे. यहां, हम 9 बेस्ट हॉट बॉलीवुड फिल्में पेश कर रहे हैं जिन्हें देखने के बाद आपकी निगाहें स्क्रीन से नहीं हटेंगी. 


By: Heena Khan | Published: January 5, 2026 1:14:56 PM IST

1/6

लस्ट स्टोरीज़

Lust Stories एक एंथोलॉजी फ़िल्म है जिसे अनुराग कश्यप, ज़ोया अख्तर, दिबाकर बनर्जी और करण जौहर ने डायरेक्ट किया है. इसमें चार शॉर्ट फ़िल्म सेगमेंट हैं, जो भारतीय महिलाओं के नज़रिए से मॉडर्न रिश्तों की झलक दिखाते हैं, जिसमें खराब शादियों से लेकर सेक्शुअल उलझनों तक के विषय शामिल हैं.

2/6

रागिनी MMS 2

Ragini MMS 2 में, एक फिल्म क्रू शूटिंग के लिए एक ऐसे वीरान घर में जाता है, जिसके बारे में माना जाता है कि वहाँ भूत रहते हैं. जैसे-जैसे अजीब घटनाएँ होती हैं, उन्हें अतीत के डरावने राज़ पता चलते हैं. तनाव बढ़ने पर, वे पैरानॉर्मल ताकतों का सामना करते हैं, और उन्हें एहसास होता है कि वे अकेले नहीं हैं.

3/6

जूली

Julie एक ज़बरदस्त थ्रिलर है जिसमें नेहा धूपिया ने टाइटल रोल निभाया है. दीपक शिवदासानी द्वारा निर्देशित, यह फिल्म गोवा की एक लड़की की कहानी है जो अपने बॉयफ्रेंड से धोखा मिलने के बाद मुंबई चली जाती है. हालांकि, उसकी नई ज़िंदगी शोषण से भरी होती है और आखिरकार वह वेश्यावृत्ति करने लगती है.

4/6

जिस्म

Jism एक बॉलीवुड 18+ फ़िल्म है जिसे अमित सक्सेना ने डायरेक्ट किया है, इसमें बिपाशा बसु ने एक्टिंग की है और यह जॉन अब्राहम की बॉलीवुड डेब्यू फ़िल्म है. बिली वाइल्डर की डबल इंडेम्निटी से प्रेरित, यह फ़िल्म सोनिया की कहानी है, जो एक अमीर यात्री की पत्नी है, और वह कबीर, जो एक शराबी वकील है, को अपने पति की हत्या करने के लिए उकसाती है.

5/6

मर्डर

अनुराग बसु की Murder अपने यादगार गानों से 90 के दशक की याद दिलाती है, हालांकि कुछ गाने टीवी के लिए बहुत ज़्यादा बोल्ड थे. आइकॉनिक भीगे होंठ याद हैं? उस समय, ईयरफ़ोन वाला वॉकमैन काम आता था. फ़िल्म सिमरन नाम की एक हाउसवाइफ़ के इर्द-गिर्द घूमती है, जो सुधीर के साथ अपनी घुटन भरी शादी से बचने के लिए अपने कॉलेज के एक्स बॉयफ्रेंड सनी के साथ अफेयर में रोमांच ढूंढती है. लेकिन, जब सुधीर एक प्राइवेट जासूस को हायर करता है, तो उनका राज़ सामने आने का खतरा होता है.

6/6

बी.ए. पास

B.A. Pass एक ऐसे नौजवान की कहानी है जो एक बड़ी उम्र की औरत के साथ एक जटिल रिश्ते में फंस जाता है. जैसे-जैसे उनका अफेयर गहराता जाता है, वह खुद को बहकावे और हेरफेर की दुनिया में फंसा हुआ पाता है.

Tags:
Bollywood Filmsentertainmentromantic moviesSunny Leone
