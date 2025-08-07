बोल्डनेस की हदें पार कर चुकी Esha gupta, बिना ब्रा और कपड़ो के करवाया फोटोशूट, बिकिनी लूक से हट पायेंगी नजरें
Esha gupta अपनी फिल्मी अंदाज़ और फिटनेस के लिए जानी जाती है। लेकिन उनके बोल्ड लुक और हॉटनेस से भरी अदाओ के तो सब ही दीवाने है। आप भी देखे उनकी कुछ ऐसे तस्वीरे जो उड़ा देंगी आपके होश।
ईशा के हॉट लुक्स
ईशा ने एक सिल्क, डीप नेक ऑउटफिट पहना है। जो ग्लैमर और काफ़ी बोल्ड लुक दे रहा है। उनका मेकअप और बालों कि स्टाइलिंग काफ़ी सॉफ्ट और आकर्षक है।
ब्लैक मिनी ड्रेस
इन्होंने चमकदार ड्रेस पहनी है। डीप नेकलाइन और शाइनी ऑउटफिट उनका कॉन्फिडेंस और फैशन सेंस दोनों दिखा रहा है।
ग्लैमर इन ग्रीन
इस में ईशा ने ग्रीन को-ऑर्ड सेट और मिंट ग्रीन पैंट सूट दोनों में ही फ्रेश और स्टाइलिश नज़र आ रही है।
ब्लैक बॉडीकॉन स्विमसूट
ब्लैक बॉडीसूट में, नेचुरल ब्यूटी के साथ ईशा काफ़ी हॉट और सेक्सी लुक दे रही है ।
हॉटनेस ओवरलोड
ईशा गुप्ता ने एक बार बिना ब्रा के फोटो शूट कराया था जिसकी वजहा से वो काफ़ी चर्चे में थी
बोल्डनेससे भरपूर
ईशा ने यहाँ ब्लैक वन पीस स्विमसूट पहना है। पोज़ देते हुआ उनका ग्लैमर झलक रहा है ।
Disclaimer
इस लेख में दिखाई गई सभी तस्वीरें केवल मनोरंजन और फैशन प्रेरणा के उद्देश्य से साझा की गई हैं। यह किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक या अनुचित सामग्री को बढ़ावा देने का प्रयास नहीं है। सभी तस्वीरों का श्रेय संबंधित फोटोग्राफर/मॉडल/सेलिब्रिटी को जाता है। यदि किसी व्यक्ति या संस्था को इस सामग्री से कोई आपत्ति हो, तो कृपया संपर्क करें, हम उचित कार्रवाई करेंगे।