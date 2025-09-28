Durga Puja 2025: क्या आप चाहती हैं पूजा की रात इंस्टेंट ग्लो? लगाइए ये आसान फेस मास्क
क्या आप भी दुर्गा पूजा के दिन खूबसूरत दिखना चाहती हैं, लेकिन महंगे प्रोडक्ट्स खरीदना मुश्किल हो रहा है? तो चिंता छोड़िए और हल्दी जैसे घरेलू नुस्खे अपनाइए. ये न सिर्फ आपकी त्वचा को प्राकृतिक तरीके से निखार देंगे, बल्कि आपके चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो भी लेकर आएंगे.
हल्दी और दही
यह कॉम्बिनेशन ड्राय या सामान्य त्वचा के लिए बेहद बढ़िया है. बेसन और हल्दी को दही के साथ मिलाएं ताकि पेस्ट तैयार हो जाए. दही की लैक्टिक एसिड त्वचा को मुलायम बनाती है और हल्दी इसके साथ मिलकर रंगत को निखारती है. 10-15मिनट के बाद हल्के हाथों से साफ करें. नियमित उपयोग से त्वचा की ताजगी और ग्लो बढ़ता है.
हल्दी और दूध
इस पैक को सूखी त्वचा वालों के लिए ज्यादा बेहतर माना जाता है. बेसन और हल्दी को दूध के साथ पेस्ट बनाएं. दूध में मौजूद नेचुरल चीजे होती हैं जो त्वचा को मॉइस्चराइज करने में मदद करता है, और हल्दी उसे ग्लो देती है. 10-15 मिनट रखने के बाद ठंडे पानी से साफ करें.
हल्दी और शहद
यदि आपकी स्किन सेंसिटिव है या आप कुछ मॉइस्चराइजिंग चाहिए, तो हल्दी के साथ शहद मिलाएँ. बेसन और हल्दी को शहद के साथ मिलाकर हल्का पेस्ट बनाएं. शहद एंटीबैक्टीरियल होता है और त्वचा को नरम बनाता है.
हल्दी और नारियल दूध
गर्मी या सूरज से झुलसी त्वचा के लिए यह बेहद उपयुक्त पैक है. बेसन और हल्दी को नारियल दूध के साथ मिलाएं. नारियल दूध ठंडक देता है और हल्दी के गुण मिलकर स्किन को ठंडक एवं निखार देते हैं. 20 मिनट के बाद ठंडे पानी से साफ करें.
हल्दी और ओट्स
डल ओट्स हल्के एक्सफोलिएंट के रूप में काम करता है और हल्दी के साथ मिलकर स्किन को नरम बनाता है. बेसन और हल्दी को ओट्स और थोड़ा पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं. 10-15 मिनट बाद हल्के हाथों से मसाज करते हुए साफ करें.
हल्दी और केले
यदि आपने स्किन टैन हो गई हो या रंग फीका लग रहा हो, तो हल्दी और पका हुआ केला मिला लें. बेसन, हल्दी और केले को मिलाकर पेस्ट तैयार करें. केले विटामिन्स और मिनरल्स देते हैं, हल्दी रंगत बढ़ाती है.
हल्दी और एलोवेरा
यह कॉम्बिनेशन संवेदनशील त्वचा वालों के लिए अचूक है. बेसन और हल्दी को एलो वेरा जेल के साथ मिलाएँ. एलो वेरा ठंडक पहुंचाती है और हल्दी के गुण त्वचा को स्वस्थ बनाते हैं.
