Durga Puja 2025: क्या आप चाहती हैं पूजा की रात इंस्टेंट ग्लो? लगाइए ये आसान फेस मास्क

हल्दी और दही

यह कॉम्बिनेशन ड्राय या सामान्य त्वचा के लिए बेहद बढ़िया है. बेसन और हल्दी को दही के साथ मिलाएं ताकि पेस्ट तैयार हो जाए. दही की लैक्टिक एसिड त्वचा को मुलायम बनाती है और हल्दी इसके साथ मिलकर रंगत को निखारती है. 10-15मिनट के बाद हल्के हाथों से साफ करें. नियमित उपयोग से त्वचा की ताजगी और ग्लो बढ़ता है.