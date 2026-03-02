Holika Dahan: कच्चे धागे से क्यों लपेटी जाती है होलिका? जानें प्राचीन परंपरा और धार्मिक मान्यताएं

Holika Dahan: होली का त्योहार रंगों और खुशियों से भरा होता है, लेकिन जश्न के बाद बालों में जमे रंग और गुलाल बड़ी परेशानी बन जाते हैं. केमिकल वाले रंग बालों को रूखा, बेजान और कमजोर बना सकते हैं. ऐसे में जरूरी है कि सही और सुरक्षित तरीकों से बालों की सफाई की जाए, ताकि रंग भी निकल जाए और बालों की सेहत भी बनी रहे.