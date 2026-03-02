Holika Dahan: कच्चे धागे से क्यों लपेटी जाती है होलिका? जानें प्राचीन परंपरा और धार्मिक मान्यताएं
होलिका दहन पहले बांधते हैं सूत
होली से एक दिन पहले होने वाले होलिका दहन में लकड़ियों के ढेर को कच्चे सूत के धागे से लपेटने की परंपरा है. यह केवल एक रस्म नहीं, बल्कि गहरी धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यता से जुड़ा अनुष्ठान है.
होलिका दहन की शुरुआत कैसे हुई?
होलिका दहन की कथा भक्त प्रह्लाद और उनकी बुआ होलिका से जुड़ी है. पौराणिक मान्यता के अनुसार अहंकार और अधर्म का अंत तथा भक्ति और सत्य की जीत के प्रतीक के रूप में यह पर्व मनाया जाता है.
कच्चा धागा क्या दर्शाता है?
कच्चा सूत पवित्रता, सरलता और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है. जब महिलाएं या परिवार के सदस्य होलिका के चारों ओर धागा लपेटते हैं, तो वह अपने परिवार की रक्षा और सुख-समृद्धि की कामना करते हैं.
परिक्रमा और धागा लपेटने का आध्यात्मिक अर्थ
होलिका के चारों ओर परिक्रमा करते हुए कच्चा धागा लपेटना नकारात्मक ऊर्जा को बांधने और उसे अग्नि में समर्पित करने का प्रतीक है. यह बुराइयों के अंत और सकारात्मक ऊर्जा के स्वागत का संकेत माना जाता है.
रक्षा और समृद्धि की कामना
ऐसी मान्यता है कि धागा लपेटते समय की गई प्रार्थना परिवार को संकटों से बचाती है. यह अनुष्ठान सुख, शांति और लंबी आयु की कामना से जुड़ा हुआ है.
प्राचीन ग्रंथों में क्या उल्लेख मिलता है?
भागवत पुराण में प्रह्लाद की भक्ति और होलिका के दहन का वर्णन मिलता है, जो अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश देता है. अन्य पुराणों में भी अग्नि को शुद्धिकरण और पापों के नाश का प्रतीक बताया गया है.
होलिका दहन का सामाजिक महत्व
यह परंपरा समाज में एकता और सामूहिक आस्था का प्रतीक है. लोग मिलकर अनुष्ठान करते हैं, जिससे आपसी प्रेम और भाईचारा मजबूत होता है.