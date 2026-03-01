Holika Dahan 2025: होलिका दहन के शुभ मौके पर करें इन मंत्रों का जाप, सफलता और खुशियों से भर जाएगा जीवन

चंद्र ग्रहण का साया

भारत में मार्च चंद्र ग्रहण का समय 3 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण होने की वजह से स्थिति और मुश्किल हो जाती है. चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 बजे शुरू होगा और भारत में शाम 6:26 बजे से 6:46 बजे के बीच दिखेगा, जो लगभग 20 मिनट तक रहेगा. ग्रहण के दौरान, चांद लाल रंग का दिखने की उम्मीद है, जिसे ब्लड मून के नाम से जाना जाता है.