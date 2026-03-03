Holi Special Movies: मोहब्बतें से लेकर ये जवानी है दीवानी तक! होली के मौके पर ये बॉलीवुड फिल्में माहौल को बना देंगी और भी रंगीन

Holi special movies: साल का वो समय है जब होली आते ही हवा लाल, गुलाबी, पीले और हरे रंग की हो जाती है. रंगों के इस त्योहार का भारत में गहरा कल्चरल मतलब है, जो खुशी, नई शुरुआत और साथ का प्रतीक है. दशकों से, हिंदी सिनेमा ने रोमांस, झगड़े और इमोशनल ड्रामा को बढ़ाने के लिए बार-बार होली के विज़ुअल का इस्तेमाल किया है. मज़ेदार प्यार-मोहब्बत से लेकर ज़ोरदार टकराव तक, इस त्योहार ने फिल्म बनाने वालों को स्क्रीन पर कुछ सबसे यादगार सीन दिए हैं. यहां बॉलीवुड की कुछ फिल्में हैं जो होली के कई मूड को दिखाती हैं.