  Holi Special Movies: मोहब्बतें से लेकर ये जवानी है दीवानी तक! होली के मौके पर ये बॉलीवुड फिल्में माहौल को बना देंगी और भी रंगीन

Holi Special Movies: मोहब्बतें से लेकर ये जवानी है दीवानी तक! होली के मौके पर ये बॉलीवुड फिल्में माहौल को बना देंगी और भी रंगीन

Holi special movies: साल का वो समय है जब होली आते ही हवा लाल, गुलाबी, पीले और हरे रंग की हो जाती है. रंगों के इस त्योहार का भारत में गहरा कल्चरल मतलब है, जो खुशी, नई शुरुआत और साथ का प्रतीक है. दशकों से, हिंदी सिनेमा ने रोमांस, झगड़े और इमोशनल ड्रामा को बढ़ाने के लिए बार-बार होली के विज़ुअल का इस्तेमाल किया है. मज़ेदार प्यार-मोहब्बत से लेकर ज़ोरदार टकराव तक, इस त्योहार ने फिल्म बनाने वालों को स्क्रीन पर कुछ सबसे यादगार सीन दिए हैं. यहां बॉलीवुड की कुछ फिल्में हैं जो होली के कई मूड को दिखाती हैं.


By: Heena Khan | Published: March 3, 2026 1:14:25 PM IST

Holi Special Movies: मोहब्बतें से लेकर ये जवानी है दीवानी तक! होली के मौके पर ये बॉलीवुड फिल्में माहौल को बना देंगी और भी रंगीन
‘शोले’

अब तक बनी सबसे बेहतरीन हिंदी फिल्मों में से एक मानी जाने वाली ‘शोले’ में होली के जश्न को आने वाले खतरे के साथ मिलाया गया है. गाना “होली के दिन दिल खिल जाते हैं” में वीरू बसंती को इम्प्रेस करने की अपनी फ्लर्टिंग कोशिशों को दिखाता है, जिससे गांव में प्यार और खुशी भर जाती है.

Holi Special Movies: मोहब्बतें से लेकर ये जवानी है दीवानी तक! होली के मौके पर ये बॉलीवुड फिल्में माहौल को बना देंगी और भी रंगीन - Photo Gallery
‘सिलसिला’

यश चोपड़ा की इस रोमांटिक ड्रामा में बॉलीवुड के सबसे मशहूर होली गानों में से एक, “रंग बरसे” है. सेलिब्रेशन के दौरान, अमित और चांदनी के बीच दबी हुई भावनाएं सबके सामने आ जाती हैं, जिससे कहानी के बीच में लव ट्रायंगल और गहरा हो जाता है. रंगों का मज़ाकिया इस्तेमाल धुंधली सीमाओं और छिपी इच्छाओं का एक उदाहरण बन जाता है.

Holi Special Movies: मोहब्बतें से लेकर ये जवानी है दीवानी तक! होली के मौके पर ये बॉलीवुड फिल्में माहौल को बना देंगी और भी रंगीन - Photo Gallery
'मोहब्बतें'

इस म्यूज़िकल रोमांस में, होली सख्त अथॉरिटी के खिलाफ बगावत का एक काम बन जाती है. राज आर्यन अपने स्टूडेंट्स को प्यार और आज़ादी अपनाने के लिए बढ़ावा देता है, जिससे कैंपस रंगों और म्यूज़िक से भर जाता है. यह सेलिब्रेशन प्रिंसिपल नारायण शंकर के लगाए सख्त नियमों के खिलाफ युवाओं के गुस्से का प्रतीक है.

Holi Special Movies: मोहब्बतें से लेकर ये जवानी है दीवानी तक! होली के मौके पर ये बॉलीवुड फिल्में माहौल को बना देंगी और भी रंगीन - Photo Gallery
‘ये जवानी है दीवानी’

अयान मुखर्जी की कमिंग-ऑफ़-एज ड्रामा होली का इस्तेमाल बनी और नैना के बीच के रिश्ते को और गहरा करने के लिए करती है. हंसी, रंग और “बलम पिचकारी” की फैलने वाली एनर्जी के बीच, नैना अपनी शांत पर्सनैलिटी को छोड़कर स्पॉन्टेनिटी को अपना लेती है.

Holi Special Movies: मोहब्बतें से लेकर ये जवानी है दीवानी तक! होली के मौके पर ये बॉलीवुड फिल्में माहौल को बना देंगी और भी रंगीन - Photo Gallery
‘गोलियों की रासलीला राम-लीला’

संजय लीला भंसाली की शानदार रोमांस वाली फिल्म होली को प्यार और दुश्मनी के बीच एक जोशीले मिलन के तौर पर दिखाती है. जब राम और लीला रंगों के बादलों में मस्ती करते हैं, तो उनके परिवारों के बीच झगड़े के बावजूद उनकी केमिस्ट्री और भी गहरी हो जाती है. गाना “लहू मुँह लग गया” जोश को बढ़ाता है, जो फिल्म के ड्रामैटिक टोन को दिखाता है.

Tags:
Bollywood FilmsHoli 2026holi special
Holi Special Movies: मोहब्बतें से लेकर ये जवानी है दीवानी तक! होली के मौके पर ये बॉलीवुड फिल्में माहौल को बना देंगी और भी रंगीन - Photo Gallery

