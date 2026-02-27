Holi Special 2026: इस बार बनाएं टेस्टी कांजी वड़ा, यहां देखे रेसिपी

Kanji Vada Recipe: इस साल होली 4 मार्च को मनाई जाएगी और 2 मार्च की शाम होलिका दहन होगा. रंगों और मिठाइयों के इस त्योहार पर घरों में तरह-तरह के पकवान बनते हैं, लेकिन ज्यादा मसालेदार और मेवे वाले व्यंजन कई बार अपच, गैस और पेट संबंधी समस्याएं पैदा कर देते हैं. ऐसे में इस होली आप कुछ ऐसा बनाएं जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ हाजमे के लिए भी फायदेमंद हो. इसी लिहाज से कांजी वड़ा एक बेहतरीन विकल्प है. यह पारंपरिक व्यंजन चटपटा, हल्का और पाचन के लिए लाभकारी माना जाता है.