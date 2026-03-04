  • Home>
  • Holi Punishment: ‘बुरा न मानो होली है’ नहीं चलेगा! लड़की की सहमति के बिना रंग डालना पड़ सकता है महंगा, हो सकती है जेल

Holi Punishment: ‘बुरा न मानो होली है’ नहीं चलेगा! लड़की की सहमति के बिना रंग डालना पड़ सकता है महंगा, हो सकती है जेल

Holi Punishment: होली का त्यौहार चल रहा है. ऐसे में अक्सर ऐसा होता है कि त्योहारों के नाम पर कुछ शरारती युवा हुड़दंगबाजी करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हुड़दंगबाजी आपको नुकसान पहुंचा सकती है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिना सहमति के पानी के गुब्बारे फेंकने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें जेल भी हो सकती है. कई लोग इसे होली का एक मज़ेदार रिवाज मानते हैं, लेकिन अधिकारियों ने साफ़ किया है कि किसी की इजाज़त के बिना उस पर पानी के गुब्बारे फेंकना कानूनी जुर्म माना जा सकता है.


By: Heena Khan | Published: March 4, 2026 8:50:19 AM IST

1/6

मिल सकती है सजा

हालात के हिसाब से, यह कानून के अलग-अलग सेक्शन के तहत सज़ा हो सकता है. कई राज्यों ने हाल ही में त्योहार को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से मनाने के लिए नए नियम बनाए हैं, जिससे यह पक्का होता है कि त्योहारों में हिस्सा लेते समय सहमति बहुत ज़रूरी है.

2/6

गुब्बारे फैकना भी जुर्म

किसी ऐसे व्यक्ति पर पानी का गुब्बारा फेंकना जो हिस्सा लेने के लिए राज़ी नहीं है, इंडियन पीनल कोड (IPC) के सेक्शन 352 (1 जुलाई, 2024 से पहले) या BNS सेक्शन 131 (इसके बदले जाने के बाद) के तहत आ सकता है.

3/6

क्रिमिनल जुर्म

ये कानूनी नियम बिना सहमति के शारीरिक संपर्क, जिसमें पानी के गुब्बारे जैसी चीज़ें फेंकना शामिल है, को क्रिमिनल जुर्म की कैटेगरी में रखते हैं, जब ऐसा इस तरह से किया जाता है जिससे नुकसान या परेशानी हो सकती है.

4/6

भरना पड़ेगा जुर्माना

साथ ही आपके लिए ये भी जानना बेहद जरूरी है कि IPC सेक्शन 352 (जुलाई 2024 से पहले) के तहत, सज़ा में तीन महीने तक की जेल, ₹500 तक का जुर्माना, या दोनों शामिल थे.

5/6

जेल और जुर्माना

लेकिन, नए BNS सेक्शन 131 (1 जुलाई, 2024 से लागू) के तहत, सज़ा को बदलकर तीन महीने तक की जेल, ₹1,000 तक का जुर्माना, या दोनों कर दिया गया है.

6/6

एक्टिव हुआ प्रशासन

बिना सहमति के पानी के गुब्बारे फेंकना सिर्फ़ एक नुकसान न पहुँचाने वाला मज़ाक नहीं है; इसके गंभीर कानूनी नतीजे हो सकते हैं. IPC और नए BNS दोनों के तहत, ऐसे कामों में शामिल पाए जाने वालों को जुर्माना और जेल हो सकती है. अधिकारियों ने सभी के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक त्योहार पक्का करने के लिए ज़िम्मेदारी से त्योहार मनाने के महत्व पर ज़ोर दिया है.

Tags:
crime newsHoli 2026holi special
