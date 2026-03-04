Holi Punishment: ‘बुरा न मानो होली है’ नहीं चलेगा! लड़की की सहमति के बिना रंग डालना पड़ सकता है महंगा, हो सकती है जेल

Holi Punishment: होली का त्यौहार चल रहा है. ऐसे में अक्सर ऐसा होता है कि त्योहारों के नाम पर कुछ शरारती युवा हुड़दंगबाजी करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हुड़दंगबाजी आपको नुकसान पहुंचा सकती है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिना सहमति के पानी के गुब्बारे फेंकने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें जेल भी हो सकती है. कई लोग इसे होली का एक मज़ेदार रिवाज मानते हैं, लेकिन अधिकारियों ने साफ़ किया है कि किसी की इजाज़त के बिना उस पर पानी के गुब्बारे फेंकना कानूनी जुर्म माना जा सकता है.