Holi 2026: तीन साल, तीन ग्रहण, क्या 2026 की होली बनेगी इतिहास की सबसे अनोखी होली?

Holi 2026: 3 मार्च 2026 को Holi का पर्व देशभर में मनाया जाएगा, लेकिन इस बार ये खगोलीय दृष्टि से अत्यंत विशेष है. लगातार तीसरे साल होली के दिन Chandra Grahan लग रहा है. खास बात ये है कि इस साल ग्रहण भारत में दिखाई देगा, जिससे सूतक काल और होलिका दहन के मुहूर्त में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं.