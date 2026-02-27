  • Home>
  Holi diet tips: होली पर रहना है दिनभर एनर्जेटिक? जानिए क्या खाएं और क्या नहीं

Holi diet tips: होली पर रहना है दिनभर एनर्जेटिक? जानिए क्या खाएं और क्या नहीं

Holi diet tips: होली का त्योहार रंग, उत्साह और भागदौड़ से भरा होता है. सुबह से ही रंग खेलना, मेहमानों से मिलना और तरह-तरह के पकवानों का स्वाद लेना दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है. ऐसे में शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत होती है. अगर खानपान सही न हो तो थकान, डिहाइड्रेशन और सुस्ती महसूस हो सकती है.


By: Ranjana Sharma | Published: February 27, 2026 7:19:54 PM IST

Holi diet tips: होली पर रहना है दिनभर एनर्जेटिक? जानिए क्या खाएं और क्या नहीं
1/8

होली पर ऊर्जा क्यों है जरूरी?

होली का त्योहार रंग, मस्ती और भागदौड़ से भरा होता है. दिनभर एक्टिव रहने के लिए शरीर को सही पोषण और भरपूर ऊर्जा की जरूरत होती है.

Holi diet tips: होली पर रहना है दिनभर एनर्जेटिक? जानिए क्या खाएं और क्या नहीं
2/8

दिन की शुरुआत करें जटिल कार्बोहाइड्रेट से

दलिया, ओट्स, ब्राउन राइस या मल्टीग्रेन रोटी जैसे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स धीरे-धीरे ऊर्जा देते हैं और आपको लंबे समय तक एक्टिव रखते हैं.

Holi diet tips: होली पर रहना है दिनभर एनर्जेटिक? जानिए क्या खाएं और क्या नहीं
3/8

प्रोटीन बढ़ाए सहनशक्ति

पनीर, दही, अंकुरित दालें और अंडे शरीर को ताकत देते हैं. ये मांसपेशियों को मजबूत बनाकर थकान कम करते हैं.

Holi diet tips: होली पर रहना है दिनभर एनर्जेटिक? जानिए क्या खाएं और क्या नहीं
4/8

फल दें तुरंत एनर्जी बूस्ट

केला तुरंत ऊर्जा देता है, जबकि संतरा और अनार जैसे फल इम्युनिटी बढ़ाकर आपको फिट रखते हैं.

Holi diet tips: होली पर रहना है दिनभर एनर्जेटिक? जानिए क्या खाएं और क्या नहीं
5/8

ड्राई फ्रूट्स से मिलेगा स्टैमिना

बादाम, अखरोट और काजू हेल्दी फैट्स से भरपूर होते हैं. ये शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करते हैं.

Holi diet tips: होली पर रहना है दिनभर एनर्जेटिक? जानिए क्या खाएं और क्या नहीं
6/8

हाइड्रेशन है सबसे जरूरी

नारियल पानी, छाछ और नींबू पानी से शरीर में पानी की कमी नहीं होती. रंग खेलने के दौरान डिहाइड्रेशन से बचाव बेहद जरूरी है.

Holi diet tips: होली पर रहना है दिनभर एनर्जेटिक? जानिए क्या खाएं और क्या नहीं
7/8

सही भोजन से बेहतर मूड

संतुलित आहार ब्लड शुगर को स्थिर रखता है. इससे चिड़चिड़ापन कम होता है और “फील गुड” हार्मोन सक्रिय रहते हैं.

Holi diet tips: होली पर रहना है दिनभर एनर्जेटिक? जानिए क्या खाएं और क्या नहीं
8/8

इन चीजों से रखें दूरी

ज्यादा तली-भुनी चीजें, अत्यधिक मिठाई और खाली पेट ठंडाई से बचें. हल्का और पौष्टिक खाना ही आपको पूरे दिन ऊर्जावान रखेगा.

Holi diet tips: होली पर रहना है दिनभर एनर्जेटिक? जानिए क्या खाएं और क्या नहीं

Holi diet tips: होली पर रहना है दिनभर एनर्जेटिक? जानिए क्या खाएं और क्या नहीं
Holi diet tips: होली पर रहना है दिनभर एनर्जेटिक? जानिए क्या खाएं और क्या नहीं
Holi diet tips: होली पर रहना है दिनभर एनर्जेटिक? जानिए क्या खाएं और क्या नहीं
Holi diet tips: होली पर रहना है दिनभर एनर्जेटिक? जानिए क्या खाएं और क्या नहीं