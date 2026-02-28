Holi 2026: प्रेमानंद महाराज ने लोगों से होली खेलने से क्यों किया मना, वजह जान चौंक जाएंगे आप

Holi 2026: 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण और होली एक साथ पड़ रहे हैं. संत प्रेमानंद जी महाराज ने सूतक काल में रंग खेलने और शोर-शराबा करने से मना किया है. उन्होंने ग्रहण के दौरान नाम जप और भक्ति को सबसे अच्छा उपाय बताया. साथ ही होली मनाते समय मर्यादा और संयम बनाए रखने की सलाह दी है.