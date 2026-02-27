  • Home>
  • Holi 2026: सिर्फ बरसाना की ही नहीं इस जगह की भी फेमस है होली, जानें रोचक बातें…

Holi 2026: सिर्फ बरसाना की ही नहीं इस जगह की भी फेमस है होली, जानें रोचक बातें…

Holi 2026: होली भारत का अत्यंत लोकप्रिय और प्राचीन त्योहार है, जो फाल्गुन पूर्णिमा को उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है. ये पर्व केवल रंगों का खेल नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा, ऋतु परिवर्तन और सामाजिक एकता का संगम है. होली हमें प्रेम, क्षमा और नई शुरुआत का संदेश देती है तथा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक मानी जाती है.


By: sanskritij jaipuria | Published: February 27, 2026 5:37:40 PM IST

पौराणिक आधार और आस्था

होली की जड़ें भक्त प्रह्लाद और अत्याचारी हिरण्यकशिपु की कथा से जुड़ी हैं. होलिका दहन की परंपरा इस बात का प्रतीक है कि सच्ची भक्ति और सत्य की हमेशा जीत होती है. ये प्रसंग लोगों को धर्म, आस्था और नैतिकता पर दृढ़ रहने की प्रेरणा देता है.

होलिका दहन का महत्व

होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है. ये अनिष्ट, अहंकार और नकारात्मकता को जलाकर जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करने का प्रतीक है. सामूहिक रूप से अग्नि प्रज्ज्वलित करना सामाजिक एकता और सामूहिक विश्वास को भी दिखाता है.

भारत में विविध रूप

देश के अलग-अलग भागों में होली के अनोखे रूप देखने को मिलते हैं. Barsana की लठमार होली, Mathura और Vrindavan की फूलों की होली तथा Ujjain की रंग पंचमी विशेष फेमस हैं.

सामाजिक समरसता का प्रतीक

होली जाति, वर्ग और धर्म की सीमाओं को मिटाकर लोगों को एक सूत्र में बांधती है. इस दिन लोग पुराने मनमुटाव भूलकर गले मिलते हैं और प्रेमपूर्वक रंग लगाते हैं. ये त्योहार भाईचारे, सद्भाव और समानता का संदेश फैलाता है.

पर्यावरण के प्रति जागरूकता

मॉडर्न समय में प्राकृतिक रंगों, फूलों और हर्बल गुलाल के प्रयोग पर जोर दिया जा रहा है. इससे त्वचा और पर्यावरण दोनों सुरक्षित रहते हैं. जल संरक्षण और ध्वनि प्रदूषण से बचाव भी जिम्मेदार होली का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है.

स्वास्थ्य और आयुर्वेदिक दृष्टि

होली के समय मौसम में परिवर्तन होता है, जिससे सर्दी-खांसी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं. आयुर्वेद संतुलित आहार, हल्दी, नीम और गुनगुने जल के सेवन की सलाह देता है. ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में सहायक माना जाता है.

कृषि और ऋतु परिवर्तन

होली वसंत ऋतु के आगमन और नई फसल के स्वागत का प्रतीक है. किसानों के लिए ये समय परिश्रम के फल मिलने का संकेत होता है. खेतों में पकती फसल और प्रकृति की हरियाली इस पर्व को और अधिक अर्थपूर्ण बनाती है.

Tags:
Holi 2026Holi facts
