Holi 2026 Chandra Grahan: क्या चंद्र ग्रहण के दिन पानी से होली खेलना शुभ या अशुभ, जानें समय…

Holi 2026 Chandra Grahan: 3 मार्च 2026 को होली (फाल्गुन पूर्णिमा) पर साल का पहला और सबसे लंबा खग्रास चंद्र ग्रहण लग रहा है. दोपहर 3:20 बजे से शाम 6:47 बजे तक ग्रहण और सूतक काल के दौरान पूजा-पाठ, रंगों की होली और किसी भी शुभ कार्य से परहेज करना धार्मिक दृष्टि से जरूरी है.