‘आपका रेट क्या है?’ सवाल सुनते ही भड़की भोजपुरी सिंगर, गुस्से में उतारी सैंडल और फिर…

Who is Nisha Upadhyay: भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय इन दिनों खूब सूर्खियां बटोर रही हैं. हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. वीडियो में वह एक स्टेज शो के दौरान एंकर पर चप्पल से हमला कर देती हैं. दरअसल, एक लाइफ भोजपुरी कल्चरल शो के दौरान एंकर ने परफॉर्मेंस की कीमत को लेकर गलत और अश्लील कमेंट किए. जिसके बाद एंकर के कमेंट से नाराज होकर निशा ने स्टेज पर गुस्सा जाहिर कर दिया. जिससे वहां मौजूद ऑडियंस हैरान रह गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है.