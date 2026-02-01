Hindu Rituals: शुभ काम से पहले क्यों खिलाई जाती है दही-चीनी,बजट से पहले राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री को खिलाई
Hindu Rituals: हिंदू धर्म में शुभ काम से पहले दही-चीनी खिलाई जाती है, उसके बाद उस काम के लिए निकला जाता है. आज बजट से पहले राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को दही-चीनी खिलाया, जानें हिंदू धर्म में इसका महत्व.
हिंदू धर्म में दही और चीनी को किसी भी शुभ काम की शुरुआत से पहले खिलाया जाता है. माना जाता है किन इसको खाकर जानें से शुभ फल की प्राप्ति होती है और काम बनते हैं.
ज्योतिष शास्त्र में दही को चंद्र तत्व से जोड़ा जाता है, जो मन, स्थिरता और भावनात्मक संतुलन के लिए जरूरी है. जबकि चीनी का संबंध शुक्र ग्रह से होता है, जो सुख, समृद्धि और भौतिक वैभव प्रदान करता है.
बजट से पहले राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को दही-चीनी खिलाया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बजट पेश करने से पहले आज दही-चीनी खिलाने की परंपरा निभाई.
1 फरवरी 2026, जो भारत का बजट पेश किया जा रहा है. इस दिन भारत की आर्थिक कुंडली पेश की जाती है. यह दिन महत्वपूर्ण है. इसलिए इस दिन बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री को शगुन के तौर पर दही चीनी खिलाया.
दही और चीनी दोनों का मिलन यह बताता है कि, बजट में कठोर आर्थिक फैसलों के साथ संतुलन और जनकल्याण बना रहे.
अक्सर मां बच्चे को परीक्षा से पहले, लंबी यात्रा से पहले या किसी बड़े काम से पहले दही चीनी खिलाती हैं. यह इस बात का प्रतीक है कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त हो.
राष्ट्रपति भवन में निभाई गई यह परंपरा अपने आप में एक धार्मिक राजसी अनुष्ठान के समान है.