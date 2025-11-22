Hindu Marriage Rituals: हिंदू विवाह में दुल्हन क्यों बैठती है दूल्हे के बाईं ओर? जानें क्या है इसकी वजह

Hindu Marriage: हिंदू शास्त्रों के अनुसार दुल्हन का दूल्हे के बाईं ओर बैठना शुभ माना जाता है. शादी के बाद भी हर पूजा-पाठ में पत्नी हमेशा पति के बाई और ही बैठकर सारी रस्में निभाती है.