भोजपुरी सिनेमा में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस कौन? हर सुपरस्टार के साथ कर चुकी हैं काम

Bhojpuri Actresses: भोजपुरी सिनेमा में कई ऐसी एक्ट्रेस है. जो फिल्मों में कमाल कर रही है. एक्ट्रेस ज्यादातर म्यूज़िक एल्बम में नजर आती है. लेकिन कुछ ऐसी एक्ट्रेस भी हैं जो फिल्मों और म्यूज़िक एल्बम दोनों में काम करती है और मोटी फीस लेती है. इस लिस्ट में आम्रपाली दुबे, रानी चटर्जी, काजल राघवानी, अक्षरा सिंह और मोनालिसा जैसे नाम शामिल है. लेकिन इन सबमें अक्षरा सिंह सबसे ज़्यादा फीस लेती हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली एक्ट्रेस है.