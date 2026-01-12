  • Home>
  • भोजपुरी सिनेमा में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस कौन? हर सुपरस्टार के साथ कर चुकी हैं काम

भोजपुरी सिनेमा में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस कौन? हर सुपरस्टार के साथ कर चुकी हैं काम

Bhojpuri Actresses: भोजपुरी सिनेमा में कई ऐसी एक्ट्रेस है. जो फिल्मों में कमाल कर रही है. एक्ट्रेस ज्यादातर म्यूज़िक एल्बम में नजर आती है. लेकिन कुछ ऐसी एक्ट्रेस भी हैं जो फिल्मों और म्यूज़िक एल्बम दोनों में काम करती है और मोटी फीस लेती है. इस लिस्ट में आम्रपाली दुबे, रानी चटर्जी, काजल राघवानी, अक्षरा सिंह और मोनालिसा जैसे नाम शामिल है. लेकिन इन सबमें अक्षरा सिंह सबसे ज़्यादा फीस लेती हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली एक्ट्रेस है.


By: Hasnain Alam | Last Updated: January 12, 2026 1:38:03 PM IST

Who gets the most emotional - Photo Gallery
1/7

सबसे ज्यादा फीस कौन लेती? (Who gets the most emotional?)

अक्षरा सिंह फिल्मों और म्यूज़िक एल्बम में गाती और एक्टिंग करती है. हालांकि भोजपुरी इंडस्ट्री में कई एक्टर ऐसा करते है. लेकिन अक्षरा गाती भी है. यही वजह है कि अक्षरा को भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस माना जाता है. आइए आपको अक्षरा सिंह की फीस के बारे में बताते हैं, और साथ ही आम्रपाली दुबे, रानी चटर्जी, काजल राघवानी और मोनालिसा की फीस के बारे में भी बताते है.

Akshara Singh - Photo Gallery
2/7

अक्षरा सिंह (Akshara Singh)

भोजपुरी सिनेमा की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस जिनकी शोहरत अमेरिका तक पहुंच चुकी है. उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे महंगी एक्ट्रेस कहा जाता है. अक्षरा सिंह एक फिल्म के लिए 30 से 40 लाख रुपये फीस लेती है. एक स्टेज शो के लिए वह 4-5 लाख रुपये चार्ज करती है.

When did Akshara Singh do it - Photo Gallery
3/7

अक्षरा सिंह ने कब की? (When did Akshara Singh do it?)

अक्षरा ने अपने भोजपुरी करियर की शुरुआत 2010 में रिलीज हुई फिल्म सत्यमेव जयते से की थी. इसमें उन्होंने रवि किशन के साथ काम किया था. पवन सिंह के साथ अक्षरा की जोड़ी बहुत सफल रही और उन्होंने साथ में कई सुपरहिट फिल्में दीं. उनके अलावा अक्षरा ने खेसारी लाल सहित कई बड़े सितारों के साथ काम किया है. एक्टिंग के साथ-साथ अक्षरा सिंह गाना भी गाती हैं और रियलिटी शो होस्ट भी करती है.

भोजपुरी सिनेमा में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस कौन? हर सुपरस्टार के साथ कर चुकी हैं काम - Photo Gallery
4/7

रानी चटर्जी (Rani Chatterjee)

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में क्वीन के नाम से मशहूर रानी चटर्जी दूसरी सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस है. रिपोर्ट्स के मुताबिक रानी एक फिल्म के लिए 25 से 30 लाख रुपये चार्ज करती है. एक स्टेज शो के लिए उनकी फीस 3 से 5 लाख रुपये है. रानी चटर्जी एक डायनामिक एक्ट्रेस हैं जो फिल्मों में एक्शन से लेकर रोमांस तक सब कुछ कर सकती है.

Amrapali Dubey - Photo Gallery
5/7

आम्रपाली दुबे (Amrapali Dubey)

2014 में आम्रपाली दुबे ने दिनेश लाल की फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी से डेब्यू किया था. इसके बाद आम्रपाली ने कई सफल फिल्में कीं और अब इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस में से एक है. रिपोर्ट्स के अनुसार आम्रपाली एक फिल्म के लिए 15 से 20 लाख रुपये लेती है. वह एक स्टेज शो के लिए 80,000 से 1 लाख रुपये चार्ज करती है.

Monalisa - Photo Gallery
6/7

मोनालिसा (Monalisa)

भोजपुरी सिनेमा की आइटम क्वीन के नाम से मशहूर मोनालिसा, एक भोजपुरी फिल्म के लिए 7 से 10 लाख रुपये लेती है. वह एक स्टेज शो के लिए 1-2 लाख रुपये और हिंदी टीवी सीरियल के हर एपिसोड के लिए 40,000 से 50,000 रुपये चार्ज करती है. भोजपुरी के अलावा मोनालिसा ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, गुजराती और उड़िया भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया है.

Kajal Raghwani - Photo Gallery
7/7

काजल राघवानी (Kajal Raghwani)

एक्ट्रेस काजल राघवानी भी इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में से एक है. रिपोर्ट्स के अनुसार काजल एक फिल्म के लिए 10 से 15 लाख रुपये और एक स्टेज शो के लिए 1-2 लाख रुपये चार्ज करती है. काजल ने खेसारी, पवन सिंह और रवि किशन जैसे कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया है.

