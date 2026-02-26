  • Home>
  • Gallery»
  • हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले हैं? बीमा कंपनी को कौन-सी बातें बताना जरूरी; जान लें पूरा नियम

हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले हैं? बीमा कंपनी को कौन-सी बातें बताना जरूरी; जान लें पूरा नियम

Health Insurance Rules: हम हर साल समय पर अपना प्रीमियम देते है. तो कंपनी क्लेम क्लेम क्यों नही दे रही है. यह सवाल हर उस इंसान से पूछा जाता है जिसका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम आखिरी मिनट में रिजेक्ट हो गया हो. लोग पॉलिसी तो खरीद लेते हैं लेकिन उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ना भूल जाते है. हाल ही में सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए है. जिनमें हजारों प्रीमियम देने के बावजूद कंपनी ने क्लेम सेटलमेंट के तौर पर एक रुपया भी नहीं दिया है. तो अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है और आप बड़ी रकम दे रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है.


By: Mohammad Nematullah | Published: February 26, 2026 6:20:29 PM IST

Follow us on
Google News
Why are claims rejected - Photo Gallery
1/7

क्लेम क्यों रिजेक्ट होते हैं?

अगर आप यह समझ जाते हैं, तो आप लगभग निश्चित रूप से इस समस्या को हल कर सकते है. यह खबर उन छह वजहों के बारे में बताएगी जो क्लेम प्रोसेस में रुकावट डालती हैं और कंपनियों को इंश्योरेंस होल्डर्स को रिजेक्ट करने का कारण बनती है.

You Might Be Interested In
Not disclosing a chronic illness - Photo Gallery
2/7

पुरानी बीमारी न बताना

ज़्यादातर लोग पॉलिसी खरीदते समय अपनी मेडिकल हिस्ट्री छिपाते है. इससे असल में प्रीमियम कम होता है और पॉलिसी तक पहुंच आसान हो जाती है. लेकिन याद रखें, इंश्योरेंस कंपनियां जासूसों की तरह काम करती है. अगर उन्हें पता चलता है कि आपको पहले से डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर है और आपने इसका खुलासा नहीं किया है, तो वे बिना सोचे-समझे क्लेम रिजेक्ट कर देंगी. इसीलिए कहा जाता है कि सच बोलना सबसे अच्छी पॉलिसी है.

The mystery of the waiting period - Photo Gallery
3/7

वेटिंग पीरियड का रहस्य

हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम आज पॉलिसी खरीद लें, तो अगर हम बीमार पड़ गए तो क्या दिक्कत है? लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि अगले ही दिन से सब कुछ कवर नहीं होता है. हर कंपनी का एक वेटिंग पीरियड होता है. घुटने की सर्जरी, मोतियाबिंद, या किडनी स्टोन जैसी बीमारियों के लिए एक तय वेटिंग पीरियड जरूरी होता है.

You Might Be Interested In
Learn about copayment - Photo Gallery
4/7

को-पेमेंट के बारे में जानें

क्या आप जानते हैं कि हॉस्पिटल में आप जितने कमरे बुक करते है, उसकी एक लिमिट होती है? अगर आपकी लिमिट ₹5,000 है और आप ₹10,000 के कमरे में रहते हैं, तो कंपनी न सिर्फ़ कमरे का खर्च काट लेगी, बल्कि डॉक्टर की फ़ीस और दूसरे खर्च भी काट लेगी. को-पेमेंट क्लॉज का मतलब है कि आपको बिल का एक हिस्सा, जैसे 10-20%, अपनी जेब से देना होगा. बाकी का पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी करेगी.

Learn about copayment - Photo Gallery
5/7

कागज में छोटी-छोटी गलतियां

अस्पताल से डिस्चार्च होते समय, डिस्चार्ज समरी, ओरिजिनल बिल और टेस्ट रिपोर्ट ध्यान से देखें और अगर डॉक्टर के लिखने के तरीके और बिल की रमक में कोई फर्क है. अगर कोई जरूरी डॉक्यूमेंट्स गायब है. तो क्लेम में देरी हो सकती है. ऐसी स्थिति में डिस्चार्ज से पहले अपने एजेंट से सलाह लेना समझदारी हो सकती है.

Sublimits for diseases - Photo Gallery
6/7

बीमारियों के लिए सब-लिमिट्स

मान लीजिए आपकी पॉलिसी ₹10 लाख की है, लेकिन कंपनी ने मोतियाबिंद के लिए सिर्फ़ ₹30,000 की सब-लिमिट तय की है. अब अगर आपका बिल ₹1 लाख भी आता है, तो कंपनी सिर्फ़ ₹30,000 ही देगी. यह क्लेम रिजेक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन इसे पार्शियल रिजेक्शन जरूर कहा जा सकता है, जो महंगा पड़ सकता है.

You Might Be Interested In
Modern Treatment - Photo Gallery
7/7

मॉडर्न ट्रीटमेंट

आजकल रोबोटिक सर्जरी और स्टेम सेल थेरेपी आम बात है. कई पुरानी पॉलिसी इन मॉडर्न ट्रीटमेंट को कवर नहीं करती है. अगर आपकी पॉलिसी अपडेट नहीं है, तो कंपनी नई टेक्नोलॉजी से होने वाले ट्रीटमेंट को कवर करने से मना कर सकती है.

Tags:
Claim Rejection ReasonsHealth Insurance IndiaHealth Insurance RulesInsurance Disclosureinsurance policy rulesMedical Insurance Policy
हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले हैं? बीमा कंपनी को कौन-सी बातें बताना जरूरी; जान लें पूरा नियम - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले हैं? बीमा कंपनी को कौन-सी बातें बताना जरूरी; जान लें पूरा नियम - Photo Gallery
हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले हैं? बीमा कंपनी को कौन-सी बातें बताना जरूरी; जान लें पूरा नियम - Photo Gallery
हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले हैं? बीमा कंपनी को कौन-सी बातें बताना जरूरी; जान लें पूरा नियम - Photo Gallery
हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले हैं? बीमा कंपनी को कौन-सी बातें बताना जरूरी; जान लें पूरा नियम - Photo Gallery