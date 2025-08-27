Sonipat News: सोनीपत की 5 कॉलोनियों को मिली वैधता, 50 हजार लोगों को हुई बड़ी राहत

Sonipat News: सोनीपत जिले के लोगों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने यहां अवैध रूप से बसी 5 कॉलोनियों को वैध कर दिया है। इस फैसले से करीब 50 हजार से ज्यादा लोगों को अब बिजली, पानी, सड़क और सीवर जैसी जरूरी सुविधाएं मिलेंगी। लंबे समय से इंतजार कर रहे निवासियों ने राहत की सांस ली है।