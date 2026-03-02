Haryana Budget 2026: महिलाओं को बड़ा तोहफा, लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ा; जानें बजट में लिए गए बड़े फैसले

लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ा

दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्रता की वार्षिक आय सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये करने का फैसला लिया गया है, जो 25 सितंबर 2026 से लागू होगा.इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर माह 2100 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती रहेगी. इस वर्ष योजना के लिए 6500 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल के 5000 करोड़ रुपये से अधिक है.आय सीमा बढ़ने से अधिक जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को इसका लाभ मिल सकेगा, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राहत मिलेगी और महिलाओं की वित्तीय भागीदारी मजबूत होगी.