Haryana Budget 2026: सरकार ने पेश किया ₹2.23 लाख करोड़ का मेगा बजट, जानिए CM नायब सिंह सैनी की बड़ी घोषणाएं

एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टर के लिए बजट

एग्रीकल्चर और किसान कल्याण डिपार्टमेंट के लिए एलोकेशन 4.40% बढ़ाकर ₹4,609.88 करोड़ कर दिया गया है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लिए एलोकेशन 0.86% बढ़ाकर ₹1,176.91 करोड़ कर दिया गया है. एनिमल हस्बैंड्री और डेयरी डिपार्टमेंट के लिए एलोकेशन 23.31% बढ़ाकर ₹2,290.57 करोड़ कर दिया गया है. फिशरीज डिपार्टमेंट के लिए एलोकेशन 14.84% बढ़ाकर ₹242.41 करोड़ कर दिया गया है, और कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए एलोकेशन 70.36% बढ़ाकर ₹1,970 करोड़ कर दिया गया है. जबकि डिपार्टमेंट की सभी स्कीम के लिए साल 2025-26 के लिए ऑथराइज़्ड एस्टीमेट की तुलना में यह बढ़ोतरी की गई है.