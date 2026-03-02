Haryana Budget 2026: सरकार ने पेश किया ₹2.23 लाख करोड़ का मेगा बजट, जानिए CM नायब सिंह सैनी की बड़ी घोषणाएं
Haryana Budget 2026-27: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज विधानसभा में फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए ₹2,23,658.17 करोड़ का बजट पेश किया है. यह पिछले साल के रिवाइज्ड एस्टीमेट ₹2,02,816.66 करोड़ से 10.28 परसेंट ज़्यादा है. बजट में कैपिटल खर्च के लिए ₹28,205 करोड़ का प्रोविजन शामिल है, जो कुल बजट का 12.6 प्रतिशत है. आइए जानते है.
एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टर के लिए बजट
एग्रीकल्चर और किसान कल्याण डिपार्टमेंट के लिए एलोकेशन 4.40% बढ़ाकर ₹4,609.88 करोड़ कर दिया गया है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लिए एलोकेशन 0.86% बढ़ाकर ₹1,176.91 करोड़ कर दिया गया है. एनिमल हस्बैंड्री और डेयरी डिपार्टमेंट के लिए एलोकेशन 23.31% बढ़ाकर ₹2,290.57 करोड़ कर दिया गया है. फिशरीज डिपार्टमेंट के लिए एलोकेशन 14.84% बढ़ाकर ₹242.41 करोड़ कर दिया गया है, और कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए एलोकेशन 70.36% बढ़ाकर ₹1,970 करोड़ कर दिया गया है. जबकि डिपार्टमेंट की सभी स्कीम के लिए साल 2025-26 के लिए ऑथराइज़्ड एस्टीमेट की तुलना में यह बढ़ोतरी की गई है.
सिंचाई सेक्टर के लिए बजट
2025-26 के लिए सरकारी अनुमान को 2026-27 में 14.83% बढ़ाकर ₹6,446.57 करोड़ करने का प्रस्ताव है.
पब्लिक हेल्थ के लिए
2025-26 के लिए सरकारी अनुमान को 2026-27 में 8.10% बढ़ाकर ₹5,469.22 करोड़ करने का प्रस्ताव है.
ह्यूमन डेवलपमेंट (एजुकेशन सेक्टर)
एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए एलोकेशन को 2025-26 के ऑथराइज़्ड एस्टिमेट की तुलना में 9.79% बढ़ाकर ₹10,855.48 करोड़, सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए एलोकेशन को 11.98% बढ़ाकर ₹7,862.41 करोड़, और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए एलोकेशन को 2025-26 के ऑथराइज़्ड एस्टिमेट की तुलना में 6.06% बढ़ाकर ₹4,197.38 करोड़ करने का प्रस्ताव है.
हेल्थ और फैमिली वेलफेयर
हेल्थ और फैमिली वेलफेयर आयुष और मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और ESI डिपार्टमेंट की सभी स्कीम के लिए सब्सिडी का प्रपोजल 2025-26 के ऑथराइज़्ड एस्टीमेट की तुलना में ₹11,507.11 करोड़ से 21.73% बढ़ाकर 2026-27 में ₹14,007.29 करोड़ करने का प्रपोजल है.
स्पोर्ट्स और यूथ एम्पावरमेंट और सेंसस
डिपार्टमेंटल एलोकेशन को 2025-26 के लिए ₹1,603.75 करोड़ से 37.22% बढ़ाकर 2026-27 में ₹2,200.63 करोड़ करने का प्रपोजल है.
इंडस्ट्री और लेबर
2025-26 के डिपार्टमेंटल एलोकेशन की तुलना में, इंडस्ट्री और कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए एलोकेशन 2026-27 में ₹1,327.76 करोड़ से 46.93% बढ़ाकर ₹1,950.92 करोड़ करने का प्रस्ताव है, और लेबर डिपार्टमेंट के लिए एलोकेशन ₹89.65 करोड़ से 2.39% बढ़ाकर ₹91.80 करोड़ करने का प्रस्ताव है.
एक्साइज और टैक्सेशन
फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में डिपार्टमेंट के लिए ₹77,950 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट प्रस्तावित है, जो साल 2025-26 के टारगेट से 13.24% ज़्यादा है.
एनर्जी डिपार्टमेंट
साल 2025-26 के लिए ₹6,379.63 करोड़ के बजट अनुमान को 7.66% बढ़ाकर साल 2026-27 में ₹6,868 करोड़ करने का प्रस्ताव है.
पब्लिक वर्क्स (बिल्डिंग्स और रोड्स)
साल 2025-26 के लिए ₹4,830.73 करोड़ के बजट अनुमान को 22% बढ़ाकर साल 2026-27 में ₹5,893.66 करोड़ करने का प्रस्ताव है.