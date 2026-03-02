  • Home>
  Haryana Budget 2026: सरकार ने पेश किया ₹2.23 लाख करोड़ का मेगा बजट, जानिए CM नायब सिंह सैनी की बड़ी घोषणाएं

Haryana Budget 2026: सरकार ने पेश किया ₹2.23 लाख करोड़ का मेगा बजट, जानिए CM नायब सिंह सैनी की बड़ी घोषणाएं

Haryana Budget 2026-27: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज विधानसभा में फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए ₹2,23,658.17 करोड़ का बजट पेश किया है. यह पिछले साल के रिवाइज्ड एस्टीमेट ₹2,02,816.66 करोड़ से 10.28 परसेंट ज़्यादा है. बजट में कैपिटल खर्च के लिए ₹28,205 करोड़ का प्रोविजन शामिल है, जो कुल बजट का 12.6 प्रतिशत है. आइए जानते है.


By: Mohammad Nematullah | Published: March 2, 2026 4:52:17 PM IST

Budget for agriculture and allied sectors - Photo Gallery
1/10

एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टर के लिए बजट

एग्रीकल्चर और किसान कल्याण डिपार्टमेंट के लिए एलोकेशन 4.40% बढ़ाकर ₹4,609.88 करोड़ कर दिया गया है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लिए एलोकेशन 0.86% बढ़ाकर ₹1,176.91 करोड़ कर दिया गया है. एनिमल हस्बैंड्री और डेयरी डिपार्टमेंट के लिए एलोकेशन 23.31% बढ़ाकर ₹2,290.57 करोड़ कर दिया गया है. फिशरीज डिपार्टमेंट के लिए एलोकेशन 14.84% बढ़ाकर ₹242.41 करोड़ कर दिया गया है, और कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए एलोकेशन 70.36% बढ़ाकर ₹1,970 करोड़ कर दिया गया है. जबकि डिपार्टमेंट की सभी स्कीम के लिए साल 2025-26 के लिए ऑथराइज़्ड एस्टीमेट की तुलना में यह बढ़ोतरी की गई है.

Budget for agriculture and allied sectors - Photo Gallery
2/10

सिंचाई सेक्टर के लिए बजट

2025-26 के लिए सरकारी अनुमान को 2026-27 में 14.83% बढ़ाकर ₹6,446.57 करोड़ करने का प्रस्ताव है.

For public health - Photo Gallery
3/10

पब्लिक हेल्थ के लिए

2025-26 के लिए सरकारी अनुमान को 2026-27 में 8.10% बढ़ाकर ₹5,469.22 करोड़ करने का प्रस्ताव है.

Human Development Education Sector - Photo Gallery
4/10

ह्यूमन डेवलपमेंट (एजुकेशन सेक्टर)

एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए एलोकेशन को 2025-26 के ऑथराइज़्ड एस्टिमेट की तुलना में 9.79% बढ़ाकर ₹10,855.48 करोड़, सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए एलोकेशन को 11.98% बढ़ाकर ₹7,862.41 करोड़, और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए एलोकेशन को 2025-26 के ऑथराइज़्ड एस्टिमेट की तुलना में 6.06% बढ़ाकर ₹4,197.38 करोड़ करने का प्रस्ताव है.

Health and Family Welfare - Photo Gallery
5/10

हेल्थ और फैमिली वेलफेयर

हेल्थ और फैमिली वेलफेयर आयुष और मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और ESI डिपार्टमेंट की सभी स्कीम के लिए सब्सिडी का प्रपोजल 2025-26 के ऑथराइज़्ड एस्टीमेट की तुलना में ₹11,507.11 करोड़ से 21.73% बढ़ाकर 2026-27 में ₹14,007.29 करोड़ करने का प्रपोजल है.

Health and Family Welfare - Photo Gallery
6/10

स्पोर्ट्स और यूथ एम्पावरमेंट और सेंसस

डिपार्टमेंटल एलोकेशन को 2025-26 के लिए ₹1,603.75 करोड़ से 37.22% बढ़ाकर 2026-27 में ₹2,200.63 करोड़ करने का प्रपोजल है.

Health and Family Welfare - Photo Gallery
7/10

इंडस्ट्री और लेबर

2025-26 के डिपार्टमेंटल एलोकेशन की तुलना में, इंडस्ट्री और कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए एलोकेशन 2026-27 में ₹1,327.76 करोड़ से 46.93% बढ़ाकर ₹1,950.92 करोड़ करने का प्रस्ताव है, और लेबर डिपार्टमेंट के लिए एलोकेशन ₹89.65 करोड़ से 2.39% बढ़ाकर ₹91.80 करोड़ करने का प्रस्ताव है.

Health and Family Welfare - Photo Gallery
8/10

एक्साइज और टैक्सेशन

फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में डिपार्टमेंट के लिए ₹77,950 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट प्रस्तावित है, जो साल 2025-26 के टारगेट से 13.24% ज़्यादा है.

Health and Family Welfare - Photo Gallery
9/10

एनर्जी डिपार्टमेंट

साल 2025-26 के लिए ₹6,379.63 करोड़ के बजट अनुमान को 7.66% बढ़ाकर साल 2026-27 में ₹6,868 करोड़ करने का प्रस्ताव है.

Public Works Buildings and Roads - Photo Gallery
10/10

पब्लिक वर्क्स (बिल्डिंग्स और रोड्स)

साल 2025-26 के लिए ₹4,830.73 करोड़ के बजट अनुमान को 22% बढ़ाकर साल 2026-27 में ₹5,893.66 करोड़ करने का प्रस्ताव है.

Haryana Budget 2026: सरकार ने पेश किया ₹2.23 लाख करोड़ का मेगा बजट, जानिए CM नायब सिंह सैनी की बड़ी घोषणाएं

