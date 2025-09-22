Happy Shardiya Navratri 2025 Wishes: शारदीय नवरात्रि पर अपने मित्रों और परिजनों को भेजें शुभकामनाएं
Happy Shardiya Navratri 2025 Wishes:शारदीय नवरात्रि की शुरूआत 22 सितंबर से हो रही है. उत्साह, आध्यात्म का ये पर्व आपके जीवन में खुशियां लाएं. इस नवरात्रि अपनों को ये शुभकामनाएं भेजकर दें बधाई.
शारदीय नवरात्रि 2025
आपके सभी काम पूरे हों
मां दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे
आपके सारे कष्टों का निवारण मां की भक्ति से हो जाए
इस नवरात्रि मां दुर्गा के आगमन से
जीवन में खुशहाली भर आए
शारदीय नवरात्रि के संदेश
मां दुर्गा की कृपा से
आपके अधूरे काम पूरे हो जाएं
मां का आगमन आपके सारे दुखों को हर ले
जय माता दी, जय माता दी
शारदीय नवरात्रि का महत्व
हे संसार की माता, तू ही है करता-धरता
अपनी चमक से भर दें लोगों के जीवन में उजियारा
कर दें भक्तों का बेड़ा पार
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं
शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं
आपको और आपके परिवार में सुख-संपत्ति का वास हो
मां दुर्गा की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे
नवरात्रि की शुभकामनाएं
मां दुर्गा की पूजा
मां दुर्गा आपको शक्ति दें
जीवन को सही तरह से जीने का मार्ग दिखाएं
मां की भक्ति में ही शक्ति है
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं
मां दुर्गा की आराधना
मां अपने भक्तों की सभी मुरादें पूरी कर दें
गरीब की झोली में अन्न-धन भर दें मां