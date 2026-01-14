Happy Makar Sankranti 2026 Wishes: पतंगों संग ऊंची उड़ान भरे आपके सपने! मकर संक्रांति के मौके पर अपनों को भेजें ये खास संदेश

Happy Makar Sankranti 2026 Wishes: मकर संक्रांति का खुशी का त्योहार, जिसे उत्तरायण, मकर संक्रांति या संक्रांति भी कहा जाता है, हर साल बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. यह एक फसल का त्योहार है जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है, जो सर्दियों के खत्म होने और एक नए कृषि चक्र की शुरुआत का संकेत देता है. इस साल यह 14 जनवरी को है. अगर आप और आपके प्रियजन यह खुशी का मौका मना रहे हैं, तो यहां कुछ शुभकामनाएँ, तस्वीरें, स्टेटस अपडेट, मैसेज और ग्रीटिंग्स हैं जिन्हें आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं.