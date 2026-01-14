  • Home>
Happy Makar Sankranti 2026 Wishes: पतंगों संग ऊंची उड़ान भरे आपके सपने! मकर संक्रांति के मौके पर अपनों को भेजें ये खास संदेश

Happy Makar Sankranti 2026 Wishes: मकर संक्रांति का खुशी का त्योहार, जिसे उत्तरायण, मकर संक्रांति या संक्रांति भी कहा जाता है, हर साल बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. यह एक फसल का त्योहार है जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है, जो सर्दियों के खत्म होने और एक नए कृषि चक्र की शुरुआत का संकेत देता है. इस साल यह 14 जनवरी को है. अगर आप और आपके प्रियजन यह खुशी का मौका मना रहे हैं, तो यहां कुछ शुभकामनाएँ, तस्वीरें, स्टेटस अपडेट, मैसेज और ग्रीटिंग्स हैं जिन्हें आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं.


By: Heena Khan | Published: January 14, 2026 6:56:07 AM IST

1/6

तिल-गुड़ की मिठास

तिल-गुड़ की मिठास सा हो आपका हर दिन,

मकर संक्रांति लाए जीवन में सुख-शांति और उजाला हर क्षण.

makar sankranti 2026 - Photo Gallery
2/6

पतंगों संग ऊँची उड़ान

पतंगों संग ऊँची उड़ान भरे आपके सपने,

मकर संक्रांति लाए खुशियों के नए ठिकाने.

Makar Sankranti 2026 2 - Photo Gallery
3/6

मकर संक्रांति दे सफलता

सूर्यदेव की कृपा से चमके आपका भाग्य,

मकर संक्रांति दे सफलता, सेहत और सौभाग्य.

Makar Sankranti 2026 - Photo Gallery
4/6

मकर संक्रांति

गुनगुनी धूप, मीठे पकवान और अपनों का साथ,

मकर संक्रांति बनाए हर पल खास.

Makar Sankranti 2026 4 - Photo Gallery
5/6

नई फसल, नई उम्मीद

नई फसल, नई उम्मीद और नई शुरुआत,

मकर संक्रांति लाए खुशियों की बरसात.

makar sankranti 2026 - Photo Gallery
6/6

तिल-गुड़ में घुली हो रिश्तों

तिल-गुड़ में घुली हो रिश्तों की मिठास,

मकर संक्रांति लाए आपके जीवन में उल्लास.

