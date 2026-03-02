  • Home>
  • Holi 2026: रंग से नहीं इन मैसेज से दोस्तों और रिश्तेदारों को कहें ‘होली मुबारक’, भेजें त्योहार के दिन ये शानदार शुभकामनाएं

Happy Holi Wishes: होली पूरे देश में धूमधाम से रंगों के सात मनाई जाती है. यह त्योहार  पूरे देश में मनाए जाने वाले सबसे पसंदीदा त्योहारों में से एक माना जाता है. यह त्योहार फाल्गुन महीने में मनाया जाता है, जो वसंत के मौसम की शुरुआत होता है. जैसे ही फूल खिलते हैं, मौसम काफी सुहावना हो जाता है. त्योहार मनाने के लिए खुशी का माहौल बन जाता है. हालांकि, यह केवल रंगों का त्योहार नहीं है. यह अपने आस पास के लोगों के साथ खुशियां बांटने का समय है. 


By: Preeti Rajput | Published: March 2, 2026 2:13:49 PM IST

1/8

होली की शुभकामनाएं

आपको ऐसी हंसी की शुभकामनाएं जो पूरे साल गूंजती रहे, और ऐसे रंग जो आपकी दुनिया को रोशन करें! होली की शुभकामनाएं!!!!

2/8

होली को यादगार दिन बनाएं

आइए इस होली को यादगार दिन बनाएं! आपको होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

3/8

रंगों का उत्सव मुबारक

आपको जश्न मनाने के ढेरों कारण मिलें! आपको रंगों का उत्सव मुबारक!

4/8

होली में खुशियां और ताज़गी

इस होली पर आप पर मुस्कान! भगवान आपको और आपके परिवार को इस होली में खुशियाँ और ताज़गी दे।

5/8

आपके दिन रोशन रहें

आपका दिल रोशन रहे, और आपके दिन रोशन रहें! आपको होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

6/8

यादों के रंगों की चीयर्स

हमारी साथ में शेयर की गई यादों के रंगों की चीयर्स! आपको और आपके परिवार को होली की शुभकामनाएं।

7/8

पॉजिटिविटी के रंगों से भरी रहे

आपकी ज़िंदगी हमेशा पॉजिटिविटी के रंगों से भरी रहे! आपको रंगों का उत्सव मुबारक!

8/8

होली आपके लिए खुशियों के रंग

हर रंग मुस्कान का कारण हो सकता है, और मुझे उम्मीद है कि यह होली आपके लिए खुशियों के रंग लेकर आएगी।

