Holi 2026: रंग से नहीं इन मैसेज से दोस्तों और रिश्तेदारों को कहें ‘होली मुबारक’, भेजें त्योहार के दिन ये शानदार शुभकामनाएं

Happy Holi Wishes: होली पूरे देश में धूमधाम से रंगों के सात मनाई जाती है. यह त्योहार पूरे देश में मनाए जाने वाले सबसे पसंदीदा त्योहारों में से एक माना जाता है. यह त्योहार फाल्गुन महीने में मनाया जाता है, जो वसंत के मौसम की शुरुआत होता है. जैसे ही फूल खिलते हैं, मौसम काफी सुहावना हो जाता है. त्योहार मनाने के लिए खुशी का माहौल बन जाता है. हालांकि, यह केवल रंगों का त्योहार नहीं है. यह अपने आस पास के लोगों के साथ खुशियां बांटने का समय है.