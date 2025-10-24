Chhath Puja 2025 Wishes in Hindi: दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजें आशीर्वाद और प्यार भरे छठ पूजा के हार्दिक शुभकामना वाले मैसेज
कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि पर छठ पूजा का त्योहार मनाया जाता है, यह त्योहार बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बेहद खास होता है. साल 2025 में छठ पूजा के त्योहार की शुरुआत 25 अक्टूबर से होगी और इसका समापन 28 अक्टूबर को होगा. आस्था और सामाजिकता के संगम का यह महापर्व अपने साथ ढेर सारी खुशियां और उत्साह लेकर आता है। इस दिन लोग एक दूसरे को छठ पूजा की शुभकामनाएं भी भेजते हैं। अगर आप भी छठ के त्योहार को और भी ज्यादा खास बनाना चाहते हैं, तो भेजें अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को ये आशीर्वाद और प्यार से भरी छठ पूजा की शुभकामना
ऐसे दें दोस्तों और करीबियों को छठ पूजा की शुभकामना
छठ का व्रत देता संतान को दीर्घायु का वरदान,
ये छठ आपके जीवन में भी लाए उमंग अपार।
उल्लास और खुशियां हो जीवन में सदा बरकरार,
मुबारक हो आपको छठ का पावन त्यौहार।
फैमिली ग्रुप में भेजे छठ पूजा की शुभकामना का ये मैसेज
हर बाधा दूर हो सूर्य देव व छठ मैया की हो कृपा,
आपके जीवन की दूर हो जाए हर बाधा।
जीवन में हो खुशियों का आगमन,
छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं
छठ पूजा की शुभकामना के लिए मैसेज
हर ओर बिखरी है छठ के पावन पर्व की छटा निराली,
छठ का ये महापर्व लाता है जीवन में खुशहाली।
आपके जीवन में भी आएं खुशियां अपार,
मुबारक हो आपको छठ का ये पावन त्योहार।
छठ पूजा के दिन लगाए ये व्हाट्सएप स्टेटस
रथ पर होकर सवार सूर्य देव आएं आपके द्वार,
सुख सम्पत्ति मिले आपको अपार।
छठ मैया आशीर्वाद दे इतना,
छठ पर्व की शुभकामनाएं करें स्वीकार।
ऐसे दें रिश्तेदारों को छठ पूजा की शुभकामना
कामनाएं हों पूरी इस छठ पूजा में जो तू चाहे वो तेरा हो,
हर दिन खूबसूरत और रातें रोशन हों।
कामयाबी चूमती रहे तेरे कदम हमेशा,
छठ पूजा की बहुत बधाई
व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाने के लिए छठ पूजा की शुभकामना
छठी मैया दें दीर्घायु का अनुपम वरदान,
घर-आंगन में खुशियों का हो आगमन।
धन-धान्य और स्वास्थ्य की हो वर्षा
छठ पूजा की हार्दिक बधाई
छठ पूजा की बधाई के लिए मैसेज
सूर्य और छठी मैया छठ मां बहन हैं,
सूर्य देव हैं उनके भाई
हमारी तरफ से आपको,
छठ पर्व की बहुत-बहुत बधाई
ऐसे दे अपने दोस्तों रिश्तेदारों को छठ पूजा की बधाई
घाट किनारे खड़े हो कर करेंगे हम सूर्य देव को नमन,
पूरी हो आपकी हर कामना, दुखों का हो शमन।
छठी मैया का आशीर्वाद सदा बना रहे
छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं
छठ पूजा की शुभकामना के लिए मैसेज
कदुआ भात से होती है पूजा की शुरुआत,
खरना के दिन खाते हैं खीर में गुड़ और भात,
सांझ का अर्घ्य करता है जीवन में शुभ शुरुआत,
सुबह के अर्घ्य के साथ पूरी हो आपकी हर मुराद,
छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।