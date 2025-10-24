Chhath Puja 2025 Wishes in Hindi: दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजें आशीर्वाद और प्यार भरे छठ पूजा के हार्दिक शुभकामना वाले मैसेज

छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं

कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि पर छठ पूजा का त्योहार मनाया जाता है, यह त्योहार बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बेहद खास होता है. साल 2025 में छठ पूजा के त्योहार की शुरुआत 25 अक्टूबर से होगी और इसका समापन 28 अक्टूबर को होगा. आस्था और सामाजिकता के संगम का यह महापर्व अपने साथ ढेर सारी खुशियां और उत्साह लेकर आता है। इस दिन लोग एक दूसरे को छठ पूजा की शुभकामनाएं भी भेजते हैं। अगर आप भी छठ के त्योहार को और भी ज्यादा खास बनाना चाहते हैं, तो भेजें अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को ये आशीर्वाद और प्यार से भरी छठ पूजा की शुभकामना