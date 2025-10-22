  • Home>
  • Happy Bhai Dooj Wishes 2025: भाई दूज के दिन अपने भाई-बहन को भेजें ये प्यार भरें शुभकामना मैसेजेस, लगाए व्हाट्सएप स्टेटस भी

Happy Bhai Dooj Wishes 2025: भाई दूज के दिन अपने भाई-बहन को भेजें ये प्यार भरें शुभकामना मैसेजेस, लगाए व्हाट्सएप स्टेटस भी

Bhai Dooj Wishes 2025: भाई दूज का दिन ओर भी ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए भेजे के लिए आप यहां दिए गए शुभकामना मैसेजेस को अपने भाई और बहन को भेज सकते है और उन्हें अपना प्यार दिखा सकते हैं, भाई दूज के ये कोट्स और शायरी आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस और फैमिली ग्रुप पर भी शेयर कर सकते हैं.

By: chhaya sharma | Published: October 22, 2025 9:55:04 PM IST

The festival of Bhai Dooj is also known as Yama Dwitiya or Bhatri Dwitiya - Photo Gallery
1/11

भाई दूज के त्योहार को कहते हैं यम द्वितीया या भ्रातृ द्वितीया

हर साल कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है. जिसे कई जगहों पर यम द्वितीया या भ्रातृ द्वितीया भी कहा जाता है.

When is Bhai Dooj 2025? - Photo Gallery
2/11

कब है भाई दूज?

साल 2025 में भाई दूज का त्योहार 23 अक्टूबर के दिन मनाया जायेगा. भाई दूज का त्योहार भाई-बहन के अटूट प्रेम, स्नेह और आपसी विश्वास का प्रतीक माना जाता है

On the day of Bhai Dooj, she applies tika to her brothers. - Photo Gallery
3/11

भाई दूज के दिन करती है भाइयों को टीका

इस दिन बहने अपने भाईयों के माथे पर तिलक करती है. उन्हें गोला देती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं. साथ ही अपने भाई के अच्छे स्वास्थ और लंबी उम्र की कामना करती हैं.

Yama and his sister are worshipped on Bhai Dooj 2025 - Photo Gallery
4/11

भाई दूज के दिन यम और उनकी बहन की होती है पूजा

धार्मिक मान्यता है के अनुसार इस दिन यम और उनकी बहन यमुना जी की भी पूजा की जाती है. क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार एक बार यमराज अपनी बहन यमुनाजी से मिलने गए थे. इस बात से खुश होकर यमुना जी ने अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करते हुए उन्हें टीका लगाया और गोला दिया और अपने भाई की लिए लंबी उम्र के लिए कामना भी की थी.

To make Bhai Dooj special, send these loving messages to your siblings. - Photo Gallery
5/11

भाई दूज के दिन को स्पेशल बनाने के लिए भेजे अपने भाई-बहन को ये प्यार भरें संदेश

भाई दूज के दिन को ओर भी ज्यादा खास बनाने के लिए अपने भाई-बहन को ये प्या भरे शुभकामना संदेश भेज सकते हैं और भाई दूज के दिन को और भी ज्यादा स्पेशल बना सकते हैं.

This is how you wish your brother and sister on Bhai Dooj - Photo Gallery
6/11

भाई दूज के दिन ऐसे करें अपने भाई बहन को विश

भाई तेरे मेरे प्यार का बधन
प्रेम और विश्वास का बंधन तेरे माथे पर लगाऊं चंदन
मांगूं दुआएं तेरे लिए हर पल।
हैप्पी भाई दूज 2025

Put this status on WhatsApp on Bhai Dooj 2025 - Photo Gallery
7/11

भाई दूज के दिन लगाए व्हाट्सएप पर ये स्टेटस

लाल गुलाबी रंग हैं, झूम रहा संसार
सूरज की किरणें, खुशियों की बहार
चांद की चांदनी, अपनों का प्यार
बधाई हो आपको भाई दूज का त्योहार

Send a special message to your siblings on Bhai Dooj 2025 - Photo Gallery
8/11

भाई दूज के दिन भेजे अपने भाई-बहन को स्पेशल मैसेज

भाई-बहन का रिश्ता बड़ा ही प्यारा होता है
इस प्यार को तो भगवान भी तरसता है
मेरी तो रब से यही दुआ है सभी भाई-बहन में प्यार बना रहे
और कोई भी उन्हें अलग न कर पाए.

Share this loving message with your brother on Bhai Dooj 2025 - Photo Gallery
9/11

भाई दूज के दिन भाई को शेयर करें ये प्यार भरा संदेश

चंदन का टीका नारियल का उपहार
भाई की उम्मीद, बहन का प्यार
खुशी से मनाएं आप भाई दूज का त्योहार.
भाई दूज की शुभकामनाएं!

On Bhai Dooj, sisters should put this special status on WhatsApp for their brothers - Photo Gallery
10/11

भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई के लिए लगाए व्हाट्सएप पर ये खास स्टेटस

आरती की थाली मैं सजाऊं
कुमकुम और अक्षत से तिलक लगाऊं
तेरे उज्जवल भविष्य की कामना करूं
संकट ना आए तुझ पर कभी ऐसी दुआ करूं

Disclaimer - Photo Gallery
11/11

Disclaimer

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

