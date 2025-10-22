Happy Bhai Dooj Wishes 2025: भाई दूज के दिन अपने भाई-बहन को भेजें ये प्यार भरें शुभकामना मैसेजेस, लगाए व्हाट्सएप स्टेटस भी

भाई दूज के दिन यम और उनकी बहन की होती है पूजा

धार्मिक मान्यता है के अनुसार इस दिन यम और उनकी बहन यमुना जी की भी पूजा की जाती है. क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार एक बार यमराज अपनी बहन यमुनाजी से मिलने गए थे. इस बात से खुश होकर यमुना जी ने अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करते हुए उन्हें टीका लगाया और गोला दिया और अपने भाई की लिए लंबी उम्र के लिए कामना भी की थी.