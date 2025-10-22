Happy Bhai Dooj Wishes 2025: भाई दूज के दिन अपने भाई-बहन को भेजें ये प्यार भरें शुभकामना मैसेजेस, लगाए व्हाट्सएप स्टेटस भी
Bhai Dooj Wishes 2025: भाई दूज का दिन ओर भी ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए भेजे के लिए आप यहां दिए गए शुभकामना मैसेजेस को अपने भाई और बहन को भेज सकते है और उन्हें अपना प्यार दिखा सकते हैं, भाई दूज के ये कोट्स और शायरी आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस और फैमिली ग्रुप पर भी शेयर कर सकते हैं.
भाई दूज के त्योहार को कहते हैं यम द्वितीया या भ्रातृ द्वितीया
हर साल कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है. जिसे कई जगहों पर यम द्वितीया या भ्रातृ द्वितीया भी कहा जाता है.
कब है भाई दूज?
साल 2025 में भाई दूज का त्योहार 23 अक्टूबर के दिन मनाया जायेगा. भाई दूज का त्योहार भाई-बहन के अटूट प्रेम, स्नेह और आपसी विश्वास का प्रतीक माना जाता है
भाई दूज के दिन करती है भाइयों को टीका
इस दिन बहने अपने भाईयों के माथे पर तिलक करती है. उन्हें गोला देती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं. साथ ही अपने भाई के अच्छे स्वास्थ और लंबी उम्र की कामना करती हैं.
भाई दूज के दिन यम और उनकी बहन की होती है पूजा
धार्मिक मान्यता है के अनुसार इस दिन यम और उनकी बहन यमुना जी की भी पूजा की जाती है. क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार एक बार यमराज अपनी बहन यमुनाजी से मिलने गए थे. इस बात से खुश होकर यमुना जी ने अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करते हुए उन्हें टीका लगाया और गोला दिया और अपने भाई की लिए लंबी उम्र के लिए कामना भी की थी.
भाई दूज के दिन को स्पेशल बनाने के लिए भेजे अपने भाई-बहन को ये प्यार भरें संदेश
भाई दूज के दिन को ओर भी ज्यादा खास बनाने के लिए अपने भाई-बहन को ये प्या भरे शुभकामना संदेश भेज सकते हैं और भाई दूज के दिन को और भी ज्यादा स्पेशल बना सकते हैं.
भाई दूज के दिन ऐसे करें अपने भाई बहन को विश
भाई तेरे मेरे प्यार का बधन
प्रेम और विश्वास का बंधन तेरे माथे पर लगाऊं चंदन
मांगूं दुआएं तेरे लिए हर पल।
हैप्पी भाई दूज 2025
भाई दूज के दिन लगाए व्हाट्सएप पर ये स्टेटस
लाल गुलाबी रंग हैं, झूम रहा संसार
सूरज की किरणें, खुशियों की बहार
चांद की चांदनी, अपनों का प्यार
बधाई हो आपको भाई दूज का त्योहार
भाई दूज के दिन भेजे अपने भाई-बहन को स्पेशल मैसेज
भाई-बहन का रिश्ता बड़ा ही प्यारा होता है
इस प्यार को तो भगवान भी तरसता है
मेरी तो रब से यही दुआ है सभी भाई-बहन में प्यार बना रहे
और कोई भी उन्हें अलग न कर पाए.
भाई दूज के दिन भाई को शेयर करें ये प्यार भरा संदेश
चंदन का टीका नारियल का उपहार
भाई की उम्मीद, बहन का प्यार
खुशी से मनाएं आप भाई दूज का त्योहार.
भाई दूज की शुभकामनाएं!
भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई के लिए लगाए व्हाट्सएप पर ये खास स्टेटस
आरती की थाली मैं सजाऊं
कुमकुम और अक्षत से तिलक लगाऊं
तेरे उज्जवल भविष्य की कामना करूं
संकट ना आए तुझ पर कभी ऐसी दुआ करूं
