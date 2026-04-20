Jhalmuri recipe: एक बार खाएंगे तो भूल नहीं पाएंगे,ऐसा है झालमुड़ी का स्वाद, पीएम मोदी को भी भाया ये देसी स्नैक,जानिए फायदे

Jhalmuri recipe: पश्चिम बंगाल का मशहूर स्ट्रीट फूड झालमुड़ी इन दिनों फिर चर्चा में है, जब नरेंद्र मोदी ने झाड़ग्राम में इसका स्वाद लिया. मुरमुरे, मसालों और सरसों के तेल से बनने वाला यह चटपटा स्नैक न सिर्फ स्वादिष्ट है, बल्कि हल्का और हेल्दी भी माना जाता है. आइए जानते हैं इसके फायदे, सामग्री और आसान रेसिपी.