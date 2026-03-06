Governors Transfer: राज्यपालों का ट्रांसफर गेम! दिल्ली से लद्दाख तक बदलीं जिम्मेदारियां, यहां देखें लिस्ट

Governors Transfer: इस समय दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक तक हलचल मची हुई है, ऐसा इसलिए क्योंकि नौ राज्यों में शासित प्रदेशों के गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर बदल गए हैं. वहीं इससे पहले कल यानी, गुरुवार (5 मार्च) को, पश्चिम बंगाल के गवर्नर सी.वी. आनंद बोस और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. वहीं भारत के राष्ट्रपति ने पश्चिम बंगाल के गवर्नर डॉ. सी.वी. आनंद बोस का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है.

किन राज्यों में बदले गवर्नर ?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का गवर्नर बना दिया गया है. वहीं तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा को महाराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया है. वहीं नंद किशोर यादव को नागालैंड का गवर्नर नियुक्त किया गया है. रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया है. तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि को पश्चिम बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया है. केरल के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को तमिलनाडु का गवर्नर नियुक्त किया गया है.