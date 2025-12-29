Google Search Top Destinations: साल 2025 में सबसे ज्यादा लोगों ने Google पर इन खूबसूरत जगहों को किया Search?

Google Search Top Destinations: साल 2025 में ट्रैवल ट्रेंड्स से पता लगा है कि भारतीय यात्रियों ने अपनी ट्रिप सोच समझकर प्लान की है. लोग ऐसी जगहों की तलास कर रहे थे, जहां पहुंचना आसान और यादगार हो सके. साथ ही पैसों और समय के लिहाज से भी हो. गुगल सर्च में समुंद्र तटों वाली जगहों, आसान वीज़ा प्रोसेस और आराम और घूमने-फिरने वाली जगहों को ज्यादा महत्व दिया गया है. साल 2025 में यह जगह सर्च लिस्ट में टॉप पर रही है.