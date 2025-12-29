Google Search Top Destinations: साल 2025 में सबसे ज्यादा लोगों ने Google पर इन खूबसूरत जगहों को किया Search?

  • Home>
Google Search Top Destinations: साल 2025 में ट्रैवल ट्रेंड्स से पता लगा है कि भारतीय यात्रियों ने अपनी ट्रिप सोच समझकर प्लान की है. लोग ऐसी जगहों की तलास कर रहे थे, जहां पहुंचना आसान और यादगार हो सके. साथ ही पैसों और समय के लिहाज से भी हो. गुगल सर्च में समुंद्र तटों वाली जगहों, आसान वीज़ा प्रोसेस और आराम और घूमने-फिरने वाली जगहों को ज्यादा महत्व दिया गया है. साल 2025 में यह जगह सर्च लिस्ट में टॉप पर रही है.


By: Preeti Rajput | Published: December 29, 2025 2:10:39 PM IST

1/8

प्रयागराज

इस साल 12 वर्षों बाद प्रयागराज में महाकुंभ का विशाल मेला लगा था. जिसके कारण इस मेले में देश-विदेश से करोड़ों लोग शामिल हुए. प्रयागराज Google पर सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली जगहों में से एक था. ग्रहों की स्थिति के कारण यह 144 सालों में सबसे महत्वपूर्ण था. इसने भक्तों, फोटोग्राफरों और संस्कृति प्रेमियों को आकर्षित किया, जिससे भारत में आध्यात्मिक पर्यटन में तेज़ी आई. इस आयोजन ने 2025 में भारत में घरेलू यात्रा को पहले से कहीं ज़्यादा लोकप्रिय बनाया.

2/8

फिलीपींस

फिलीपींस 2025 में अपनी साफ-सुथरी बीच, कोरल रीफ और सस्ते आइलैंड डेस्टिनेशन की वजह से भारतीय यात्रियों के बीच पॉपुलर हुआ. वीजा-फ्री एंट्री और सेबू, बोराके और पलावन जैसे बजट-फ्रेंडली ऑप्शन ने इसे छोटी इंटरनेशनल ट्रिप के लिए टॉप पसंद बना दिया. कई लोगों ने इसकी तुलना थाईलैंड से की, क्योंकि यह बजट ट्रैवल डेस्टिनेशन है और यहाँ आइलैंड-हॉपिंग का शानदार अनुभव मिलता है.

3/8

जॉर्जिया

आसान वीज़ा प्रोसेस, छोटी फ्लाइट्स और खूबसूरत नज़ारों की वजह से 2025 में जॉर्जिया भारतीय यात्रियों के लिए एक पसंदीदा जगह बनकर उभरा. लोगों ने त्बिलिसी सिटी ब्रेक, काज़बेगी रोड ट्रिप और काखेती में वाइन टूर के बारे में सबसे ज़्यादा सर्च किया, जिससे यह कल्चर और नेचर पसंद करने वालों के लिए एक बेहतरीन जगह बन गई. इसकी किफ़ायत और इतिहास और एडवेंचर के अनोखे मेल ने इसे 2025 की टॉप ट्रैवल डेस्टिनेशंस में शामिल कर दिया.

4/8

मॉरीशस

2025 में मॉरीशस एक स्ट्रेस-फ्री बीच डेस्टिनेशन के तौर पर उभरा, जहाँ फैमिली रिसॉर्ट्स, स्नॉर्कलिंग स्पॉट्स और हनीमून पैकेज मिलते हैं. इसकी सुरक्षा, डायरेक्ट फ्लाइट्स और आरामदायक माहौल ने इसे भारतीयों के लिए भरोसेमंद इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए परफेक्ट बना दिया. कई यात्रियों ने बिना किसी मुश्किल प्लानिंग के लग्जरी छुट्टियों और वॉटर स्पोर्ट्स के लिए मॉरीशस को चुना.

5/8

कश्मीर

ट्यूलिप सीज़न, बर्फबारी और बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से 2025 में कश्मीर भारत में सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले घरेलू ट्रैवल डेस्टिनेशंस में से एक रहा. एडवेंचर पसंद करने वालों ने गुलमर्ग में स्कीइंग का मज़ा लिया, जबकि परिवारों ने डल झील पर हाउसबोट में रहने का आनंद लिया.

6/8

फू क्वोक, वियतनाम

वियतनाम की वीज़ा-फ्री एंट्री और दक्षिण-पूर्व एशियाई द्वीपों की तुलना में शांत जगह होने की वजह से 2025 में फू क्वोक की लोकप्रियता बढ़ी. किफायती बीच स्टे और केबल कार राइड ने इसे बजट ट्रैवल डेस्टिनेशन के लिए टॉप पसंद बना दिया. भारतीय यात्रियों ने आराम और संस्कृति के मिश्रण वाली छोटी अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के लिए फू क्वोक को चुना.

7/8

फुकेट, थाईलैंड

फुकेट 2025 में अपनी शानदार नाइटलाइफ़, आइलैंड टूर और पातोंग और काटा जैसे फ़ैमिली-फ़्रेंडली बीच के लिए सर्च में टॉप पर रहा. अपडेटेड ई-वीज़ा सिस्टम के साथ, यह भारतीय टूरिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग ट्रैवल डेस्टिनेशन में से एक बना रहा. एडवेंचर, खाना और एंटरटेनमेंट के मेल ने इसे भारतीयों के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए एक भरोसेमंद ऑप्शन बना दिया.

8/8

मालदीव

मालदीव 2025 में हनीमून, वॉटर स्पोर्ट्स और छोटे लग्ज़री ब्रेक के लिए पॉपुलर रहा. सर्च में रिज़ॉर्ट डील, सीप्लेन ट्रांसफर और गेस्टहाउस वाले बजट आइलैंड शामिल थे, जो इसे क्विक एस्केप के लिए आइडियल बनाते हैं. भारतीय यात्रियों ने रोमांटिक और फैमिली छुट्टियों के लिए मालदीव को टॉप आइलैंड डेस्टिनेशन के तौर पर चुना.

