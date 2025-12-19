Google का बड़ा AI अपडेट! प्रो-लेवल स्पीड के साथ Gemini 3 Flash हुआ लॉन्च

Google ने अपने ऐप्स और सर्च सर्विस में Gemini 3 Flash को डिफ़ॉल्ट AI मॉडल के तौर पर पेश किया है. कंपनी का दावा है कि नया मॉडल “Gemini 2.5 Pro से बेहतर परफ़ॉर्म करता है और तीन गुना ज़्यादा तेज़ है.”