Google का बड़ा AI अपडेट! प्रो-लेवल स्पीड के साथ Gemini 3 Flash हुआ लॉन्च
Google ने अपने ऐप्स और सर्च सर्विस में Gemini 3 Flash को डिफ़ॉल्ट AI मॉडल के तौर पर पेश किया है. कंपनी का दावा है कि नया मॉडल “Gemini 2.5 Pro से बेहतर परफ़ॉर्म करता है और तीन गुना ज़्यादा तेज़ है.”
Google Gemini 3 Flash
Google ने Gemini 3 Flash नाम का एक नया AI मॉडल लॉन्च किया है, जिसे आम यूज़र्स के लिए प्रो-लेवल की AI स्पीड और परफॉर्मेंस देने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
Gemini AI
जेमिनी 3 फ्लैश अब जेमिनी ऐप और गूगल सर्च में AI मोड में डिफ़ॉल्ट AI मॉडल बन गया है, जिसने पुराने जेमिनी 2.5 फ्लैश मॉडल की जगह ले ली है.
AI Model Launch
नया मॉडल मज़बूत तर्क और समझने की क्षमताओं को बनाए रखते हुए, काफी तेज़ रिस्पॉन्स टाइम और एफिशिएंसी देता है.
Fast AI Performance
जेमिनी 3 फ्लैश की बेंचमार्क परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, यह पिछले मॉडलों से बेहतर है और टेक्स्ट, इमेज और ऑडियो में ज़्यादा मज़बूत मल्टीमॉडल रीजनिंग देता है.
Multimodal AI
यह वीडियो, इमेज और ऑडियो जैसे कॉम्प्लेक्स इनपुट को एक साथ समझ सकता है और उन पर प्रतिक्रिया दे सकता है, जिससे यह कई तरह के कामों के लिए उपयोगी हो जाता है.
Text Image Audio Reasoning
इस मॉडल को दुनिया भर में लॉन्च किया जा रहा है, जिससे यूज़र्स को क्वालिटी से समझौता किए बिना रोज़ाना के सवालों के लिए तेज़, ज़्यादा स्मार्ट AI एक्सेस मिलेगा.
AI in Google Search
डेवलपर्स और एंटरप्राइज़ भी API, Gemini CLI, Google AI Studio, और दूसरे प्लेटफ़ॉर्म जैसे टूल्स के ज़रिए Gemini 3 Flash का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे इसका इस्तेमाल कंज्यूमर इस्तेमाल से आगे बढ़ जाता है.