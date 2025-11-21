Farmers News: किसानों के लिए सबसे बड़ा तोहफा! अब हुआ नुकसान तो सरकार करेगी भरपाई, शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान

Farmers News: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है. दरअसल शहिवराज सिंह ने हाल ही में किसानों को बड़ी राहत दे दी है. दरअसल, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसानों को जंगली जानवरों से फसल के नुकसान और धान में पानी भरने की स्थिति में कवर करने के लिए नए तरीकों को औपचारिक रूप से मंज़ूरी दे दी गई है.