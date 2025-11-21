  • Home>
  Farmers News: किसानों के लिए सबसे बड़ा तोहफा! अब हुआ नुकसान तो सरकार करेगी भरपाई, शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान

Farmers News: किसानों के लिए सबसे बड़ा तोहफा! अब हुआ नुकसान तो सरकार करेगी भरपाई, शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान

Farmers News: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है. दरअसल शहिवराज सिंह ने हाल ही में किसानों को बड़ी राहत दे दी है. दरअसल, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसानों को जंगली जानवरों से फसल के नुकसान और धान में पानी भरने की स्थिति में कवर करने के लिए नए तरीकों को औपचारिक रूप से मंज़ूरी दे दी गई है.


By: Heena Khan | Last Updated: November 21, 2025 12:26:36 PM IST

farmers news - Photo Gallery
1/7

शिवराज सिंह ने दी बड़ी सौगात

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसानों को बड़ा तोहफ़ा देने के लिए PM मोदी का आभार जताया है.

farmers good news - Photo Gallery
2/7

सरकार करेगी भरपाई

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की PMFBY की नई प्रक्रिया के तहत, सरकार जंगली जानवरों और ज़्यादा बारिश या जलभराव से फसलों को हुए नुकसान की भी भरपाई करेगी.

kisan yojna 2025 - Photo Gallery
3/7

फसल बीमा योजना

सिर्फ यही नहीं बल्कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को बधाई दी है. उन्होंने कहा, अब मैं आपको प्रसन्नता के साथ यह सूचना दे रहा हूं कि ये दोनों नुकसान भी फसल बीमा योजना में कवर कर लिए गए हैं.

kisan yojna zaroori - Photo Gallery
4/7

नुकसान होने पर मदद देगी सरकार

उनका सीधा-सीधा कहना है कि अगर जंगली जानवर फसलों का नुकसान पहुंचाते हैं तो भी नुकसान की भरपाई होगी और जलभराव के कारण भी अगर फसल खराब होती है तो भी नुकसान की भरपाई होगी.

farmers good news - Photo Gallery
5/7

किसानों को देनी होगी 72 घंटे में जानकारी

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार का कहना है कि किसान को 72 घंटे के अंदर फसल बीमा ऐप पर जियो-टैग्ड फोटो के साथ फसल नुकसान की रिपोर्ट देनी होगी.

kisan yojna zaroori kyu - Photo Gallery
6/7

पूरे देश में लागू हुई योजना

PMFBY ऑपरेशनल गाइडलाइंस के अनुसार इन प्रोसेस को साइंटिफिक, ट्रांसपेरेंट और प्रैक्टिकल बनाया गया है, और इसे खरीफ 2026 से पूरे देश में लागू किया जाएगा.

7/7

किसानों को झेलनी होती है बड़ी दिक्क्त

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश भर के किसानों को लंबे समय से हाथी, जंगली सूअर, नीलगाय, हिरण और बंदरों जैसे जंगली जानवरों के हमलों की वजह से फसलों के बढ़ते नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. यह समस्या खासकर जंगल के इलाकों, जंगल के गलियारों और पहाड़ी इलाकों के पास रहने वाले किसानों में आम है.

Tags:
Farmers Schemekisan newspm modishivraj singh chauhan
